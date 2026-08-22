به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی میرشکاری صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای شهرستان فومن، با تبریک پیشاپیش هفته دولت و روز پزشک، اظهار کرد: انتخاب فومن به‌عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده اقدامی ارزشمند است و می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های درمان و تسریع در روند ارائه خدمات به مردم را فراهم کند.

وی با قدردانی از حضور و تلاش مسئولان و مردم شهرستان در برنامه‌ها و اجتماعات مختلف، افزود: حضور مسئولان در میان مردم و اجتماعات عمومی باید بیش از گذشته تقویت شود و این حضور می‌تواند در افزایش مشارکت اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم مؤثر باشد.

برگزاری میز خدمت در هفته دولت

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان بیان کرد: یکی از برنامه‌های مورد تأکید، برگزاری میز خدمت با حضور مسئولان در میان مردم است تا شهروندان بتوانند بدون واسطه مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند.

میرشکاری ادامه داد: لازم است مسئولان شهرستان برای حضور گسترده در میز خدمت برنامه‌ریزی کنند و از این ظرفیت برای ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان استفاده شود.

وی با اشاره به نقش پایگاه‌های مردمی در اجرای این برنامه گفت: مجموعه سپاه و پایگاه‌های مردمی شهرستان نیز برای برگزاری میز خدمت و فراهم کردن مقدمات لازم، همکاری خواهند کرد.

قرارگاه‌های محله‌ای فعال شوند

فرمانده سپاه ناحیه فومن در ادامه با اشاره به ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و پایگاه‌های بسیج، بر ضرورت فعال شدن قرارگاه‌های محله‌ای تأکید کرد و گفت: قرارگاه‌های محله‌ای باید در سطح روستاها، بخش‌ها و شهر فعال‌تر شوند و از ظرفیت اعضای شورا، دهیاران، ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت برای حل مسائل مردم استفاده کنند.

میرشکاری افزود: در سطوح بالاتر نیز می‌توان از ظرفیت فرماندهان حوزه‌های مقاومت، فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان برای پیگیری و مدیریت مسائل استفاده کرد.

وی تصریح کرد: اگر قرارگاه‌های محله‌ای به شکل واقعی فعال شوند، بخشی از دغدغه‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اجتماعی و سرقت می‌تواند در همان سطح محله شناسایی، مدیریت و برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن همچنین با اشاره به ظرفیت این قرارگاه‌ها برای حل مسائل حوزه خدمات عمومی و بهداشت گفت: حتی در مواردی که روستاها و محلات با مشکلاتی در حوزه خانه‌های بهداشت یا نیاز به حمایت و تأمین برخی هزینه‌ها مواجه هستند، می‌توان از ظرفیت دهیاری‌ها و مجموعه‌های محلی برای پیگیری و رفع مشکل استفاده کرد.

میرشکاری در پایان با اشاره به برنامه‌های سپاه ناحیه فومن برای هفته دولت گفت: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام به فرمانده سپاه و مسئولان شهرستان ارائه خواهد شد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا برسد.