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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

سرهنگ میرشکاری: قرارگاه‌های محله‌ای فومن برای حل مشکلات مردم فعال شوند

سرهنگ میرشکاری: قرارگاه‌های محله‌ای فومن برای حل مشکلات مردم فعال شوند

فومن- فرمانده سپاه ناحیه فومن با تأکید بر ضرورت فعال شدن قرارگاه‌های محله‌ای در شهرستان گفت: بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات مردم از جمله مسائل اجتماعی در این قرارگاه ها حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی میرشکاری صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای شهرستان فومن، با تبریک پیشاپیش هفته دولت و روز پزشک، اظهار کرد: انتخاب فومن به‌عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده اقدامی ارزشمند است و می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های درمان و تسریع در روند ارائه خدمات به مردم را فراهم کند.

وی با قدردانی از حضور و تلاش مسئولان و مردم شهرستان در برنامه‌ها و اجتماعات مختلف، افزود: حضور مسئولان در میان مردم و اجتماعات عمومی باید بیش از گذشته تقویت شود و این حضور می‌تواند در افزایش مشارکت اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم مؤثر باشد.

برگزاری میز خدمت در هفته دولت

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان بیان کرد: یکی از برنامه‌های مورد تأکید، برگزاری میز خدمت با حضور مسئولان در میان مردم است تا شهروندان بتوانند بدون واسطه مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند.

میرشکاری ادامه داد: لازم است مسئولان شهرستان برای حضور گسترده در میز خدمت برنامه‌ریزی کنند و از این ظرفیت برای ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان استفاده شود.

وی با اشاره به نقش پایگاه‌های مردمی در اجرای این برنامه گفت: مجموعه سپاه و پایگاه‌های مردمی شهرستان نیز برای برگزاری میز خدمت و فراهم کردن مقدمات لازم، همکاری خواهند کرد.

قرارگاه‌های محله‌ای فعال شوند

فرمانده سپاه ناحیه فومن در ادامه با اشاره به ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و پایگاه‌های بسیج، بر ضرورت فعال شدن قرارگاه‌های محله‌ای تأکید کرد و گفت: قرارگاه‌های محله‌ای باید در سطح روستاها، بخش‌ها و شهر فعال‌تر شوند و از ظرفیت اعضای شورا، دهیاران، ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت برای حل مسائل مردم استفاده کنند.

میرشکاری افزود: در سطوح بالاتر نیز می‌توان از ظرفیت فرماندهان حوزه‌های مقاومت، فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان برای پیگیری و مدیریت مسائل استفاده کرد.

وی تصریح کرد: اگر قرارگاه‌های محله‌ای به شکل واقعی فعال شوند، بخشی از دغدغه‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اجتماعی و سرقت می‌تواند در همان سطح محله شناسایی، مدیریت و برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن همچنین با اشاره به ظرفیت این قرارگاه‌ها برای حل مسائل حوزه خدمات عمومی و بهداشت گفت: حتی در مواردی که روستاها و محلات با مشکلاتی در حوزه خانه‌های بهداشت یا نیاز به حمایت و تأمین برخی هزینه‌ها مواجه هستند، می‌توان از ظرفیت دهیاری‌ها و مجموعه‌های محلی برای پیگیری و رفع مشکل استفاده کرد.

میرشکاری در پایان با اشاره به برنامه‌های سپاه ناحیه فومن برای هفته دولت گفت: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام به فرمانده سپاه و مسئولان شهرستان ارائه خواهد شد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا برسد.

کد مطلب 6923643

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