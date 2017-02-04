کشتی اقیانوس شناسی «کاوشگر خلیج فارس» به آب انداخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در پنجمین روز از دهه مبارک فجر نخستین کشتی اقیانوس شناسی با نام کاوشگر خلیج فارس که به دست متخصصان افتخار آفرین سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع برای اولین بار در کشورمان طراحی و ساخته شده است به صورت رسمی در مراسمی در بندر عباس به آب اندازی و به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحویل داده شد.

امیر رستگاری در مراسم تحویل دهی این کشتی طی سخنانی با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر گفت: مدیران و متخصصان زبده و کارآمد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با الهام از روح بلند و ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و در اجرای فرامین حکیمانه فرمانده معظم کل قوا برای نخستین بار در کشور موفق شدند، کشتی اقیانوس شناسی با قابلیت و توانمندی بسیار بالا را مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و تولید کنند.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در تشریح ویژگی های این کشتی اقیانوس شناسی اظهار داشت: کشتی اقیانوس شناسی کاوشگر خلیج فارس با برد عملیاتی ۳ هزار مایل دریایی، ماندگاری ۴۰ روز در دریا، سرعت ۱۵ گره دریایی دارای قدرت مانور پذیری بسیار عالی است، سیستم های ارتباط ماهواره ای، سیستم رانش پیشرفته CPP، سیستم انتقال داده و سیستم DP در تثبیت دینامیکی کشتی مجهز است.

وی گفت : این شناور همچنین به سه نوع آزمایشگاه و ۲ سرد خانه مجهز است و تائیدیه موسسه های معتبر داخلی و خارجی دریافت کرده است و در تحقیقات در زمینه فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست شناسی دریا، زمین شناسی، ژئوفیزیک دریا، هواشناسی تخصصی شامل اتمسفر و اقلیم شناسی و نقشه برداری دریا کاربرد دارد.

امیر رستگاری تصریح کرد: این شناور که ۸۵ سامانه مکانیکی، تاسیساتی، تحرک و رانش، برق و الکترونیک، ناوبری و مخابرات در آن تعبیه شده، ۱۵۰ مرکز صنعتی، پژوهشی، دانشگاهی و دانش بنیان و نیز سازمان ها و صنایع مختلف وزارت دفاع با صرف بیش از سیصد هزار ساعت کار و انجام حدود ۱۲ هزار فعالیت اجرایی در ساخت آن نقش داشته اند.

رئیس سازمان صنایع دریایی از این پروژه بعنوان یکی از نمادهای برجسته اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود : اعمال تحریم های دشمنان در این حوزه منجر به خلق این دستاورد مهم ملی شد.

امیر رستگاری تقویت روحیه خودباوری و خود اتکایی در تلاشگران عرصه علم و صنعت دریایی، بومی سازی فناوری نوین، ایجاد و تقویت شبکه همکاران توانمند در زنجیره ی تامین و ساخت زیر سامانه ها، صرفه جویی ارزی اشتغال زایی و تربیت نیروی انسانی متخصص در طراحی و مهندسی ساخت را از دستاوردهای این پروژه برشمرد.