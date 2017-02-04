فاز دوم شبکه ملی اطلاعات دوشنبه بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز (شنبه) در مراسم بهره‌برداری از پروژه توسعه لایه انتقال شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت ارتباطی کشور (تلاش ۳) با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه، به اجرای همزمان سه پروژه زیرساختی برای توسعه ارتباطات کشور اشاره کرد و گفت: فاز دوم شبکه ملی اطلاعات همزمان با دهه مبارک فجر روز دوشنبه هفته جاری بهره‌برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه ارتباطات کشور، سه پروژه به صورت موازی در بخش توسعه فیبر نوری، توسعه شبکه انتقال اطلاعات و نیز توسعه شبکه IP داخلی در حال انجام است، افزود: توسعه زیرساخت لایه انتقال شبکه ارتباطی کشور در سه فاز انجام شده است که در ابتدای دولت ظرفیت آن هزار گیگابیت بود و در فاز دوم در فروردین ماه سال ۹۵ به چهار هزار گیگابیت رسید. هم‌اکنون در پروژه «تلاش ۳» ظرفیت انتقال اطلاعات به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اجرای این پروژه، اختلالاتی که ممکن بود در نقاط مختلف شبکه روی دهد، از بین می‌رود و در نهایت شاهد سرعت بهتر و کیفیت بهتر در شبکه ملی اطلاعات خواهیم بود.

واعظی با تأکید بر اینکه این پروژه رونق کسب و کار در فضای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در بخش فضای مجازی را به همراه دارد، ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته در فروردین ماه سال ۹۶ نیز ظرفیت شبکه IP کشور افزایش می‌یابد.

همه اپراتورها موظف به تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت هستند

وزیر ارتباطات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: هم‌اکنون طبق مصوبه رگولاتوری، تعرفه شبکه ملی اطلاعات متفاوت از تعرفه‌ای است که کاربران از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنند. این مصوبه تمامی شرکت‌های ارتباطی و اپراتورها ابلاغ شده است و هم‌اکنون نیز تعدادی از شرکت‌ها این مصوبه را اجرایی کرده‌اند.

وی گفت: جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی داشتیم و در این زمینه به توافق و جمع‌بندی با این اپراتورها رسیده‌ایم تا تعرفه استفاده پهنای باند در بستر شبکه ملی، یک دوم استفاده از اینترنت بین‌الملل باشد و تمامی اپراتورها موظفند که این تفکیک قیمت را برای کاربران نهایی اعمال کنند.‌ دیگر فرقی نمی‌کند که این اپراتور، شرکت مخابرات باشد و یا اپراتور موبایل و یا یک شرکت اینترنتی؛ همه باید این مصوبه را رعایت کنند.

واعظی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه، کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی است، گفت: این کاهش قیمت را از خودمان شروع کردیم و شرکت ارتباطات زیرساخت با کاهش تعرفه پهنای باند در یک سال اخیر از حدود ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد فروش پهنای باند صرف‌نظر کرده است.

اپراتورهای ارتباطی ملزم به شفاف‌سازی خدمات هستند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت سرویس دریافتی توضیح داد: آنهایی که پهنای باند را از شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گیرند، از کیفیت پهنای باند راضی هستند و آنها باید پهنای باند را با همین کیفیت به کاربران نهایی عرضه کنند.

وی گفت: هم‌اکنون ارائه سرویس از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت کاملاً شفاف‌سازی شده و مردم می‌توانند وضعیت کیفیت ارتباطات زیرساخت را از طریق مراجعه به سایت این شرکت ببینند. از سوی دیگر اپراتورها را نیز ملزم کرده‌ایم که در جهت ارائه سرویس نهایی به کاربران، شفاف‌سازی کنند و باید وضعیت سرویس‌دهی خود را به صورت آنلاین به کاربران ارائه دهند. در این زمینه رگولاتوری نیز موظف به نظارت بر اجرای درست این الزام است.

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل ۱۰ برابر می‌شود

واعظی با اشاره به برنامه‌های ایران برای توسعه ترانزیت ارتباطات بین‌المللی گفت: پروژه‌ای را در این زمینه تعریف کرده‌ایم که تا اواسط سال آینده ظرفیت ترانزیت بین‌الملل ایران به ۱۰ برابر فعلی افزایش پیدا کند؛ به همین دلیل با تمامی شرکت‌هایی که در منطقه در حوزه تولید اطلاعات و نیز مصرف اطلاعات فعال هستند، وارد مذاکره شده‌ایم و با شرکت‌های بزرگ دنیا نیز مذاکراتی کرده‌ایم تا در نهایت شاهد افزایش ترانزیت ارتباطات بین‌الملل باشیم و ایران سهم پررنگی در منطقه در این بخش داشته باشد.

در شبکه ملی اطلاعات دنبال محدود کردن نیستیم

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور تأکید کرد: برخلاف تصوراتی که از اجرای این پروژه می‌شد، باید بگوییم که ما هیچ وقت به دنبال محدود کردن دسترسی کاربران نبوده‌ایم و هیچ‌ وقت قصد نداشتیم اینترنت داخل و خارج را از هم جدا کنیم. تنها هدف ما مدیریت ترافیک ارتباطات کشور و کاهش هزینه دسترسی مردم به استفاده از اینترنت بود که هم‌اکنون نیز اجرایی شده است؛ به نحوی که هر آنچه که مردم در داخل کشور استفاده می‌کنند، قیمت آن نصف قیمتی است که از اینترنت بین‌الملل استفاده خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به جز مباحث اقتصادی، موضوع کیفیت از دیگر مواردی بود که در توسعه این شبکه مد نظر قرار گرفت و به جرأت می‌توانیم بگوییم بسیاری از اختلالات رفع شده و سرعت افزایش پیدا کرده است.

۶۰ درصد پروژه «نور ۲» تکمیل شد

واعظی با بیان اینکه زیرساخت‌های توسعه شبکه ارتباطی کشور، یکی پس از دیگری فراهم می‌شود، ادامه داد: شبکه فیبر نوری به سرعت در حال توسعه است و به همین جهت پروژه «نور ۱» را که افزایش ۱۰ هزار کیلومتری فیبر نوری کشور را محقق می‌کرد، به اتمام رساندیم.

وی گفت: هم‌اکنون پروژه «نور ۲» نیز که افزایش ظرفیت ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتری فیبر نوری کشور را اجرایی می‌کند، تا ۶۰ درصد تکمیل شده و به دنبال آن هستیم که به سرعت این پروژه را تکمیل کنیم. هم‌اکنون آنچه که مورد نیاز استان‌های کشور در شبکه فیبر نوری است، تأمین شده و برای پایداری این ارتباطات، هر یک از مراکز استان‌ها به سه مسیر ارتباطی متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات فقط به بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت اتکا نمی‌کنیم، ادامه داد: هر آنچه که این پروژه نیازمند بودجه باشد، از بودجه وزارت ارتباطات نیز استفاده خواهیم کرد تا توسعه این شبکه شتاب بیشتری گیرد.

واعظی با اشاره به تعویق در تأمین تجهیزات توسط وندور اروپایی گفت: به زودی مشکل تأمین تجهیزات شرکت آلکاتل که با پیمانکاری آستان قدس رضوی، بخشی از پروژه توسعه ظرفیت زیرساخت را عهده دارد، حل خواهد شد و ما امیدواریم تا اواخر فروردین ماه شبکه IP داخلی کشور نیز افزایش ظرفیت چشمگیری یابد.