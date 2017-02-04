تیموریان در باشگاه نفت تهران/ آندو شاگرد دایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان که در نقل و انتقالات زمستانی تیم ماشین سازی را ترک کرد و به استقلال پیوست، بعد از محرومیت استقلال با رای فیفا، قراردادش را با آبی های پایتخت فسخ کرد.

تیموریان در این مدت از چند باشگاه مثل نفت تهران پیشنهاد داشت و امروز هم این مذاکرات را جدی تر دنبال کرد. علی دایی که برای حل مشکل میانی تیمش تیموریان را مدنظر دارد، مذاکرات با این بازیکن را ادامه داد و برای همین آندو در باشگاه نفت حضور یافت.

آندو که علاقه دارد فوتبالش را در تهران ادامه بدهد، به احتمال زیاد به تیم نفت اضافه خواهد شد.