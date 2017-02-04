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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

تیموریان در باشگاه نفت تهران/ آندو شاگرد دایی می شود

تیموریان در باشگاه نفت تهران/ آندو شاگرد دایی می شود

هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال بعد از فسخ قراردادش با این باشگاه، با مسئولان تیم نفت تهران مذاکره کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان که در نقل و انتقالات زمستانی تیم ماشین سازی را ترک کرد و به استقلال پیوست، بعد از محرومیت استقلال با رای فیفا، قراردادش را با آبی های پایتخت فسخ کرد.

تیموریان در این مدت از چند باشگاه مثل نفت تهران پیشنهاد داشت و امروز هم این مذاکرات را جدی تر دنبال کرد. علی دایی که برای حل مشکل میانی تیمش تیموریان را مدنظر دارد، مذاکرات با این بازیکن را ادامه داد و برای همین آندو در باشگاه نفت حضور یافت.

آندو که علاقه دارد فوتبالش را در تهران ادامه بدهد، به احتمال زیاد به تیم نفت اضافه خواهد شد.

کد مطلب 3896711

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