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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان:

حق واقعی شغل پرستاری با رقم و عدد مشخص نمی‌شود

حق واقعی شغل پرستاری با رقم و عدد مشخص نمی‌شود

همدان - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: حق واقعی شغل پرستاری با رقم و عدد مشخص نمی‌شود و پرستاران باید با سرلوحه قرار دادن حضرت زینب(س) به انجام وظیفه اجتماعی خود بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر یکشنبه در مراسم پاسداشت روز پرستار، نامیده شدن روز تولد حضرت زینب(س) به عنوان روز پرستار را افتخاری برای این جامعه دانست.

وی افزود: حق واقعی شغل پرستاری با رقم و عدد مشخص نمی‌شود و پرستاران باید با سر لوحه قرار دادن حضرت زینب(س)، با نیت خالص و در نظر داشتن رضای خدا به انجام وظیفه شغلی و اجتماعی خود بپردازند که بی‌شک پاداش دنیوی و اخروی برایشان خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه ابراز محبت و دلجویی بیمار از سوی پرستار، اثری بیشتر از درمان دارویی دارد، از آنان خواست با روی گشاده و اخلاق نیکو با بیماران برخورد کنند.

وی به نقش مهم پرستاران در چرخه درمان اشاره کرد و گفت: نتیجه زحمات پزشکان در اقدامات درمانی، با مراقبت‌های انجام شده از سوی پرستاران به نتیجه می‌رسد.

امام جمعه همدان بر لزوم تقویت فرهنگ قدرشناسی و ادای دین توسط مردم نسبت به زحمات این قشر با توجه به سختی و مشقات این حرفه تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی از پرستاران خواست در خصوص زندگی حضرت زینب(س) مطالعه کنند و آن حضرت را در رفتار خود، الگو قرار دهند.

رئیس سازمان نظام پرستاری همدان نیز در این مراسم با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و قدردانی از زحمات کارکنان حوزه پرستاری استان، از زحمات همکاران حوزه پرستاری قدردانی کرد.

هادی زرینی با بیان دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت گفت: پرستاران از نزدیک شاهد برکات این طرح از قبیل کاهش پرداخت از جیب مردم، دسترسی مردم در همه مناطق به خدمات تخصصی پزشکی، ساخت و ساز بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و رضایتمندی مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش بار مراجعات، حجم کار پرستاران افزایش یافته است، به بیان خواسته‌ها و مطالبات این قشر پرداخت.

کد مطلب 3896747

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