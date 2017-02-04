تعیین تکلیف ۵ ماهواره دانشگاهی/ راه اندازی شبکه ملی تلسکوپ فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی در برنامه زنده تلویزیونی «آسمان شب» درمورد آخرین وضعیت پروژه های ماهواره ای کشور گفت: ماهواره های ظفر، پیام امیر کبیر، ناهید یک و دو رونمایی شده و یا قراردادهایش بسته شده است. ماهواره دوستی نیز در حال آمده شدن برای فاز نهایی پرتاپ است.

وی گفت: ما ۲ ماهواره بر داریم که یکی «ماهواره بر سفیر» است که تا ارتفاع ۳۰۰ کیلومتری مدار زمین برد دارد و دیگری «ماهواره بر سیمرغ » است که تا حدود ۵۵۰ کیلومتر می برد. مدار ۳۰۰ کیلومتری حدود یک ماه و مدار ۵۰۰ کیلومتری حدود سه سال عمر دارد. در نتیجه آخرین پرتاب سفیر با «ناهید یک» خواهد بود. بعد از آن همه پرتاب ها با «سیمرغ» صورت خواهد گرفت.

پرتاب ماهواره نباید جزء مطالبات باشد

بهرامی با تاکید بر اینکه هر ماهواره ای نباید پرتاب شود، افزود: هر ماهواره که ساخته می شود لزوما نباید پرتاب شود، پرتاب زمان بر و هزینه بر است در نتیجه ما یک گزینه ای برای خودمان می گذاریم که آیا پرتاب بشود یا خیر، در نتیجه پرتاب ماهواره نباید جزو مطالبات سازنده ماهواره یا جامعه باشد این موضوع یک تصمیم فنی است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: ما باید یک نقشه راه برای این کارها داشته باشیم. این نقشه راه شاید در ذهن کسی بوده ولی روی کاغذ تدوین نشده بود، در نتیجه تعداد ماهواره ها زیاد شده بود ولی اکنون ما یک خط «ناهید» برای ماهواره های مخابراتی و یک خط «پارس» برای ماهواره های سنجشی داریم.

معاون وزیر ارتباطات درباره کم شدن اخبار پر سر و صدای فضایی طی دولت یازدهم در ایران، گفت: نکته ای که باید تاکید کنم این است که چیزی مانند فناوری فضایی خیلی به یک دولت مربوط نیست، هر دولتی نقش خودش را ایفا می کند. یک نظام طولانی است که پس از انقلاب اسلامی آغاز شده و بیش از ۲۵ سال سابقه دارد. هر تیم سیاسی که آمده نقش خودش را بازی و سرمایه گذاری کرده و بخشی از این کار را انجام داده است. در نتیجه موفقیت و یا عدم موفقیت آن را نمی توان به یک دولت محدود کرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که این موضوع را نباید خیلی سیاسی کرد، مساله فناوری فضایی توسعه تکنولوژی است، حوصله می خواهد، زمان بر است و معمولا هم بازدهی آن برای یک نسل بعد است. اتفاقی که افتاد این بود که فعالیت های زیادی داشت صورت می گرفت در نتیجه در یک مقطع زمانی، خیلی از اینها جواب داده بود و این ربطی به فرد خاصی نداشت. روند تکنولوژی و برنامه هایی که بود این مقطع زمانی را شکل داده بود.

همه پروژه های فضایی را به روز کردیم

بهرامی تصریح کرد: بردن سازمان فضایی از وزارت ارتباطات به نهاد ریاست جمهوری، حرکتی بود که آن زمان یک عده فکر کردند کار خوبی است، اما نرسیدند همه کارهای قانونی اش را انجام بدهند و در نتیجه این موضوع خودش شروع یک تعلل بود. زیرا باید جایگاه قانونی پیدا می کرد و در مجلس مطرح می شد اما همزمان شد با آخر دولت قبل و انجام نشد. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد درباره این موضوع تصمیم گیری دوباره ای صورت گرفت و باعث شد سازمان فضایی به جایگاه قانونی خودش یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردد.

وی با اشاره به بازگشت پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات نیز گفت: پژوهشگاه هوافضا که از وزارت علوم آمده بود به ریاست جمهوری نیز به آن وزارتخانه بازگشت و اینها باعث شد که یک بازسازی و نهادسازی جدیدی صورت پذیرد. ما هم در این فضای جدید وارد شدیم، خیلی از پروژه ها کند شده بود ما موفق شدیم با همکاری ستاد وزارت ارتباطات، دانشگاه ها و مراکزی که ماهواره ها را می ساختند، تقریبا همه پروژه ها را به روز کنیم.

بهرامی گفت: کاربرد روی زمین فناوری فضایی مهم است. در نتیجه ماهواره های سنجشی برای ما همیشه مهم تر بودند. ما یک اداره کل سنجش داریم که فعالیت های زیادی انجام می دهد. به هر حال رفتن به فضا جذاب است ولی چون زمان بر است باید دنبالش بود ولی باید توجه کرد که آن هم باید یک کاربردی داشته باشد.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه فکر می کنم یک بی احتیاطی درباره هدفگذاری در نقشه راه ها برای برنامه های چشم انداز صورت گرفته که این حرف کارشناسی بوده و سیاسی نیست، افزود: در این هدفگذاری حجم تخصص مورد نیاز، تعداد فناوری های مورد نیاز و سرمایه گذاری مورد نیاز آنطور که باید در نظر گرفته نشده و اما مسلما ما همه تلاشمان را انجام می دهیم چون ما مسئولیم که اسناد بالادستی را مد نظر داشته باشیم و در برنامه هایمان باشد. ولی نوع پولی که هر سال به عنوان بودجه می آید خیلی تعیین کننده است که ما چقدر و در چه جهتی می توانیم حرکت کنیم.

شبکه ملی تلسکوپ فضایی ایجاد می شود

بهرامی با اشاره به وجود تعداد زیادی تلسکوپ در کشور و نیز تلسکوپ مرکز فضایی ماهدشت گفت: با همکاران که مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک شبکه ملی تلسکوپ درست کنیم و ما هزینه اش را بدهیم. اینها همگی برخط و آنلاین باشند و همه بتوانند به وسیله اینترنت وقت بگیرند و مشاهده کنند. ممکن است کمی زمان ببرد اما حتما با تلسکوپ مرکز فضایی ماهدشت این پروژه را شروع می کنیم.

وی افزود: همچنین قرار است همه رصدگران و صاحبان تلسکوپ را به زودی دعوت کنند و دور هم جمع کنند و بتوانیم ضریب کاربری تجهیزات موجود را بالا ببریم. این نخستین بار است که این خبر خارج از سازمان فضایی اعلام می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اولویت نخست ما این است که فضا را بیاوریم در زندگی روزمره و مطمئن باشیم از فناوری فضایی به هر شکلی که می توانیم در زندگی روزمره استفاده شود. اولویت دیگر نیز این است که مطمئن باشیم می توانیم در یک سطحی ماهواره بسازیم و در یک سطح قابل قبولی هم در مدار قرار بدهیم که این موضوع حتما باید انجام شود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، ما وقتی می توانیم به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری مدار زمین برویم و یک تن بار را ببریم، یعنی می توانیم انسان هم ببریم. اما باید دلیلی برای این کار باشد و استفاده ای از آن ببریم. نباید از این کارها استفاده تبلیغاتی شود. اما در این توسعه و نقشه راه نباید هیجانی و سیاست زده رفتار کنیم.