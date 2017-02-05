یکسال از نامه آخوندی به جهانگیری گذشت/ابهام در انتشار اوراق رهنی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سال گذشته، رئیس سازمان بورس از ارسال نامه وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیسجمهور برای عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی خبر داد؛ اما با گذشت حدود یکسال از انتشار این خبر، مدیرعامل بانک مسکن همچنان از انتظار برای صدور مجوز انتشار این اوراق سخن به میان میآورد.
محمدهاشم بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: درگام ابتدایی اجرای طرح بازار رهن ثانویه، ۳ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی با نرخ ۱۸.۵ درصد منتشر شد که در گام بعدی، این مبلغ افزایش مییابد.
بت شکن، ادامه داد: برای اجرای گام دوم این طرح، بانک مسکن درخواستی مبنی بر انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی را به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده است.
وی اظهار میکند: درخواست بانک مسکن در مرحله دریافت مجوزهای مربوط به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است و امیدوارم که این مجوزها به زودی صادر شود.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، با صدور مجوزهای بانک مرکزی و سازمان بورس، ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی برای بهبود وضعیت مسکن منتشر میشود.
در این میان اگرچه مدیرعامل بانک مسکن بر اهمیت اجرای فاز دوم بازار رهن ثانویه تاکید دارد، کارشناسان نظرات متفاوتی درباره تاثیر انتشار این اوراق بر بهبود بازار مسکن دارند، البته ناگفته نماند که فعالان اقتصادی، بازار رهن ثانویه را روش مناسبی برای تقویت مالی بخش مسکن معرفی میکنند؛ اما حجم اوراق منتشر شده را کم میدانند.
در عین حال، نبود شفافیت و ابهامات بسیار در اجرای این طرح از جمله عدم معرفی محلی برای تامین منابع مابهالتفاوت سود دریافتکننده تسهیلات(به طور متوسط ۱۳ درصد) و خریدار اوراق(سود مرکب ۲۰ درصد) و نگرانیها درباره انحراف منابع حاصل از اجرای این طرح توسط بانک مسکن، مشکلات اصلی این طرح، اعلام میشود.
گفتنی است در بازار رهن ثانویه، وام بانکی برای ساخت و ساز به فروش اقساطی تبدیل شده و قسطهای وام مسکن یک نوع اوراق بهادار محسوب میشود، به عبارت دیگر بازار رهن ثانویه مانند اوراق قرضه است که دولت یا بخش خصوصی آن را منتشر میکند و اگر بانک بتواند این اوراق بهاردار را در بازار بفروش برساند، منابع غنیتری را برای پرداخت تسهیلات در اختیار خواهد داشت.
گام ابتدایی این طرح با انتشار ۳۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی از ۱۳تیرماه سال جاری، آغاز شد و بر اساس آن، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار اوراق رهنی و در مقابل بانک مسکن هم مکلف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن شده است.
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