به گزارش خبرنگار مهر، بهمنی که تندیس خورشید مهر را در سال ۸۷ به عنوان بهترین غزلسرای ایرانی از آن خود کرده، تاکنون بیش از ۱۰ عنوان دفتر شعر منتشر کرده است.شعرهای او طی این سالها در نشریات، رسانهها و جشنوارهای مختلف منتشر و خوانده شده است.
محمد علی بهمنی از آن دسته شاعرانی است که به غزلهایی با نگرش نو و متناسب با دنیای مدرن و ماشینی رو آورده است. شعر بهمنی آمیختهای است از مدرنیته و غزل پارسی که از لطافت کلمات در جایگاهی ویژه بهره میگیرد. او را به جرات میتوان از بهترین غزل سرایان چند دهه اخیر دانست.
جلسه غزلخوانی با حضور محمد علی بهمنی روز سهشنبه ۱۹ بهمن ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کتابفروشی چتر به آدرس خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره ۱۲۸۶ برگزار میشود. همچنین تمامی کتابهای او در طول مراسم با ۱۰ درصد تخفیف عرضه میشود.
نظر شما