به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام با اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور، به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در نخستین جلسه رسمی که صبح امروز در دفتر مرکزی موسسه خیریه عترت بوتراب تشکیل شد، نخست اساسنامه این شبکه مورد تصویب قرار گرفت و سپس اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. سید ناصر محمد سیدی به‌عنوان رییس هیات مدیره و محمدعلی هادی نجف آبادی به اتفاق آرا به سمت مدیرعامل، احمد کلاهدوز به‌عنوان نایب رییس و نبی‌الله عشقی‌ثانی به‌عنوان بازرس شبکه انتخاب شدند.

این شبکه، یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است و از مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد، موسسات و خیریه‌هایی که در زمینه حمایت از ایتام فعالیت می‌نمایند و با حمایت مالی و پشتیبانی سید ناصر محمد سیدی، بنیان‌گذار موسسه خیریه عترت بوتراب بنا نهاده شده است. کلیه فعالیت‌های این شبکه در سطح ملی و در راستای امور خیریه و عام‌المنفعه انجام خواهد شد. این شبکه دارای ۱۵ عضو شورای مرکزی است که ۸ نفر به‌عنوان عضو ثابت و دایمی و ۷ نفر به‌عنوان عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب شده‌اند. مرکز اصلی این شبکه در دفتر موسسه خیریه عترت بوتراب در تهران خواهد بود و کلیه موسسات، خیریه‌ها و سمن‌هایی که در زمینه حمایت از ایتام فعالیت موثر دارند، می‌توانند به عضویت شبکه درآیند.

مدیرعامل منتخب شبکه در خصوص زمینه فعالیت این شبکه و اهمیت توجه به ایتام ابراز داشت: هیچ امری در شریعت مقدس اسلام به اندازه ایتام سفارش نشده و خوردن مال یتیم در دسته بدترین حرام‌ها (سحت) قرار دارد و شادی یتیمان مساوی با بهشت و اشک او برابر با لرزیدن عرش خدا می‌باشد. ایشان در ادامه افزود: در امر رسیدگی به ایتام همین نکته ما را بس که دو پیغمبر با شکم گرسنه دیواری می‌ساختند که متعلق به یک یتیم بود.

محمدعلی هادی نجف آبادی اظهار داشت: تعداد ۲۰۰ هزار یتیم در کشور رقم بالایی نیست و با توجه به تعدد موسسات که در زمینه ایتام فعالیت‌ می‌کنند، هیچ یتیمی نباید سر گرسنه بر زمین بگذارد و یا از نظر تحصیلی و معیشتی با مشکل مواجه شود.

این شبکه از طریق هم‌گرایی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی موسسات خواهد کوشید تا در راستای حمایت و توانمندسازی فرزندان، بالندگی و ارتقاء کمی و کیفی زندگی جامعه هدف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی و معنوی و همچنین توسعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری در کشور گام‌های بزرگ بردارد.

اهم اهداف شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعات جامع، تبادل خدمات و تجارب، هماهنگی خط‌مشی موسسات عضو، طراحی شاخص‌ها و استانداردها، ارایه طرح و برنامه به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با جامعه هدف، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام پژوهش، تهیه و تدوین کتب و جزوات آموزشی و... به‌منظور بهبود و ارتقاء سطح دانش و نگرش کارشناسی موسسات، توسعه و تقویت خدمت‌رسانی، ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی کشور، معرفی موسسات و خدمات و توانمندی‌های آنان به جامعه، نمایندگی موسسات و حمایت از آنان در ارتباط با دستگاه‌های مرتبط، ارایه راهکارهایی برای تفاهم و تعامل و همبستگی و همکاری موسسات، ایجاد و توسعه فرهنگ اشتغال و دستیابی به استقلال مالی در جامعه هدف، تبیین مستندات قانونی و جایگاه موسسات خیریه در نظام اداری، جلب مشارکت‌های مردمی و موسسات داخلی و بین المللی، تلاش در جهت تعریف حمایت‌های قانونی، اقتصادی و اداری از موسسات در برنامه و بودجه کشور، ارایه راهکارهای موثر جهت توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تلاش در جهت نهادینه شدن خدمت‌رسانی به ایتام.

گفتنی است همزمان با افتتاح شبکه، نخستین نشریه اختصاصی شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام با عنوان "حامیان" منتشر شد.