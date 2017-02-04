توقف مدعیان صعود به لیگ برتر/ فرصت صدرنشینی در اختیار گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر با برگزاری یک دیدار بین دو تیم مدعی سپید رود و پارس جنوبی جم در رشت برگزار شد که طی این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند.

با احتساب این تساوی تیم سپیدرود با ۴۰ امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و پارس جم نیز با همین تعداد امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به سپیدرود در جای سوم قرار گرفت. تیم گل گهر سیرجان این موقعیت را دارد تا در صورت پیروزی روز دوشنبه‌اش برابر ایرانجوان بوشهر به رده دوم و حتی در صورت شکست ملوان برابر اکسین البرز به صدر جدول هم صعود کند.