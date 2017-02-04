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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

هفته بیست و سوم لیگ دسته اول؛

توقف مدعیان صعود به لیگ برتر/ فرصت صدرنشینی در اختیار گل گهر

توقف مدعیان صعود به لیگ برتر/ فرصت صدرنشینی در اختیار گل گهر

هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال با تساوی تیم های بالانشین جدول آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر با برگزاری یک دیدار بین دو تیم مدعی سپید رود و پارس جنوبی جم در رشت برگزار شد که طی این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند.

با احتساب این تساوی تیم سپیدرود با ۴۰ امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و پارس جم نیز با همین تعداد امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به سپیدرود در جای سوم قرار گرفت. تیم گل گهر سیرجان این موقعیت را دارد تا در صورت پیروزی روز دوشنبه‌اش برابر ایرانجوان بوشهر به رده دوم و حتی در صورت شکست ملوان برابر اکسین البرز به صدر جدول هم صعود کند. 

کد مطلب 3896881

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