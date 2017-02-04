فاز اجرایی شهرک قروه ۳ باید از حوزه گفتمان به عمل و اجرا برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی بعد از ظهر امروز شنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین شهرک صنعتی استان کردستان واقع در بخش چهاردولی از توابع شهرستان قروه اظهار داشت: این بستر فراهم شده امید می رسد به اجرای واقعی و عملی برسد و تنها بر فاز حرف و گفتمان در ردیف انتظار نباشد.

وی خواستار تسریع در روند راه اندازی این پروژه برای افزایش اشتغال و رونق تولید شد و افزود: شهرستان قروه دارای ظرفیت های بالاتری می باشد و می تواند به جایگاه بهتری از نظر اقتصادی و توسعه ای برسد.

مرادی با بیان اینکه حوزه صنعت یکی از بخش های مهم در روند افزایش اشتغال و توسعه می باشد، تصریح کرد: برای این مهم نیاز است که شرایط بهتر شود و سرمایه گذاران را با امتیازهای ویژه دعوت و حمایت کرده و در بهره گیری از نیروهای بومی تلاش کنیم.