قاری چهارمحالی به عنوان چهره برتر قرآنی کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، مهدی پرتوی گفت: همایش ملی تکریم چهره های قرآنی هر سال در ایام دهه فجر از طرف سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می‌شود و در این مراسم از ۳۹ نفر از اساتید، پیشکسوتان قرآنی، حافظان دارای مدرک درجه یک و دو حافظ قرآن و رتبه های برتر مسابقات قرآن تجلیل شد.

وی ادامه داد: در این آیین از برگزیدگان قرآنی در سه بخش دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین‌المللی سال ۹۵، حافظان قرآنی که توانسته اند مدارک درجه یک و دو در رشته حفظ قرآن که مدرک آنها معادل ارشد و دکترا است بدست آورند و همچنین کسانی که از ۲۰ سال تا نیم قرن سابقه آموزش و تفسیر قرآن دارند تجلیل شد.

رئیس اداره امور قرآنی چهار محال و بختیاری گفت: اداره امور قرآنی امسال، طبق معیار هایی که سازمان دارالقرآن الکریم اعلام کرده بود چند تن از اساتید و برترین های قرآنی استان را به سازمان معرفی کرد و از بین آنها استاد علی اسماعیلی به منظور تکریم و تجلیل از خدمات قرآنیشان برگزیده شد.