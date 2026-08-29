به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از فاز نخست یک طرح صنعتی در شهرستان هشترود، با اشاره به اهمیت توسعه متوازن استان اظهار کرد: مدیریت آذربایجان شرقی از سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی حمایت می‌کند.

وی با قدردانی از سرمایه‌گذاران این طرح افزود: بخش اصلی کار را سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند و اقدامات مدیریت استان نیز در چارچوب وظایف و برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و خدمت‌رسانی انجام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان هشترود گفت: این شهرستان اگرچه از مناطق کمتر برخوردار استان محسوب می‌شود، اما ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد که باید با جذب سرمایه و اجرای طرح‌های اقتصادی، این ظرفیت‌ها فعال شود.

سرمست همچنین از مسئولان شهرستان هشترود به دلیل همراهی با سرمایه‌گذاران قدردانی کرد و افزود: نگاه همدلانه اعضای شورای تأمین شهرستان به موضوع سرمایه‌گذاری، ظرفیت مناسبی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران بومی در توسعه هشترود خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران هشترودی مقیم سایر استان‌ها و خارج از کشور می‌توانند بخشی از سرمایه خود را به زادگاهشان بازگردانند و زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنند.

ضرورت فعال‌تر شدن مجمع مشورتی توسعه هشترود

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان خواست مجمع مشورتی توسعه هشترود را با جدیت بیشتری فعال کنند.

وی گفت: هر اقدامی که در مسیر توسعه هشترود انجام شود، مورد استقبال مدیریت استان قرار خواهد گرفت و همه ظرفیت‌ها باید برای پیشرفت این شهرستان به کار گرفته شود.

سرمست با تأکید بر حمایت مدیریت استان از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر نیز مدیران استان تلاش کردند ضمن تأمین نیازهای معیشتی مردم، از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت کنند.

آذربایجان شرقی در جمع استان‌های برتر پروژه‌های عمرانی

وی با اشاره به ارزیابی‌های وزارت کشور از عملکرد استان‌ها در هفته دولت گفت: بر اساس این ارزیابی‌ها، آذربایجان شرقی از نظر حجم پروژه‌های عمرانی افتتاح‌شده و آماده بهره‌برداری در هفته دولت، رتبه نخست کشور را کسب کرده و در حوزه اقتصادی نیز در جمع سه استان برتر قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: این ظرفیت باید با تداوم حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تقویت شود و زمینه و زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف استان فراهم شود.

سرمست با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در برخی طرح‌های استان، بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: با توجه به روابط راهبردی ایران و چین، انتظار می‌رود زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های چینی در آذربایجان شرقی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان آمادگی دارد با فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم، از سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی در نقاط مختلف آذربایجان شرقی حمایت کند.

در این مراسم، فاز نخست یک طرح صنعتی در شهرستان هشترود با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری و ایجاد اشتغال برای ۱۲۳ نفر به بهره‌برداری رسید.

همچنین در ادامه این مراسم، عملیات اجرایی فاز دوم این طرح با حضور استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.