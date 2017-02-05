فروش اطلاعات شخصی صدهاهزار پلیس آمریکایی در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، برخی از این اطلاعات مربوط به نیروهای پلیس فدرال آمریکا( اف بی آی) و بخشی دیگر مربوط به کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکاست.

سایت policeone.com یک سایت خبری است که البته دارای مجامعی آنلاین برای استفاده و تبادل نظر نیروهای پلیس و مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی نیز هست.

اطلاعات سرقت شده از این حساب های کاربری شامل نام کاربری، کلمه های عبور، آدرس های ایمیل، تاریخ تولد و برخی اطلاعات شخصی دیگر است که می تواند امنیت شخصی و حریم خصوصی افراد هک شده را به طور جدی به خطر بیندازد.

بسیاری از مجامع آنلاین این سایت خصوصی بوده و تنها برای استفاده اعضا یا نیروهای شناخته شده پلیس و کارکنان تایید شده دولت آمریکا، قابل دسترس بودند. بنابراین اطلاعات هک شده در این سایت تا حد زیادی معتبر و دقیق است.

این حجم از اطلاعات تنها به قیمت ۴۰۰ دلار و توسط فردی با نام مستعار Berkut ‌به فروش رفته است.

به گفته هکر یادشده، آسیب پذیری امنیتی در پایگاه داده SQL موجب موفقیت این حمله شده است. طراحی فوروم ها یا مجامع آنلاین سایت مذکور با استفاده از نرم افزاری به نام vBulletin انجام شده و نسخه سال ۲۰۱۴ این نرم افزار که در policeone.com به کار گرفته شده دارای آسیب پذیری های امنیتی متنوعی است. policeone.com خود این حمله را تایید کرده و از تحقیقات در این زمینه خبر داده است.