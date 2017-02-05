احتمال لغو برجام از سوی ترامپ زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، «گابریل صوما» مشاور رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه سعودی «الریاض» مدعی شد: دولت جدید ایالات متحده آمریکا برجام را به دلیل تعارض با منافع واشنگتن در منطقه مورد بازنگری قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص همچنین ادعا کرد: با توجه به سیاست های توسعه طلبانه تهران در منطقه، احتمال لغو برجام زیاد است.

مشاور ترامپ همچنین با تأکید بر لزوم تقویت روابط آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: بعید نیست نیروهای حافظ صلح از کشورهای عربی به سوریه اعزام شوند. واشنگتن ترجیح می‌دهد ارتش هایی که به استقلال سوریه احترام گذاشته و نظر سوری‌ها را تأمین کنند، به این کشور اعزام شوند.

صوما همچنین مدعی شد: ترامپ، وجود شبه نظامیان حزب الله در لبنان را برخلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دانسته و آن را با سیاست های آمریکا در تعارض می بیند.

وی در همین ارتباط ادعا کرد: قطعنامه های زیادی وجود دارند که بر لزوم کاهش نفوذ ایران در لبنان و سوریه تأکید دارند. طبق قطعنامه های سازمان ملل، اقدامات بیشتری علیه شبه نظامیان در لبنان اتخاذ خواهد شد.