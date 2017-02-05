به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، لیلا سلیمانی نویسنده فرانسوی-مراکشی به لطف کتابی درباره نوزادان و فقر به عنوان پرخواننده ترین نویسنده فرانسوی معرفی شد.

سلیمانی که با دریافت جایزه گنکور در ماه نوامبر مهمترین جایزه ادبی فرانسه را دریافت کرد در این کتاب در عین حال که ترکیبی از تریلر، کتاب روانشناسانه عاشقاقه و داستانی جذاب را ارایه کرده به یک پرستار بچه می‌پردازد که دو بچه‌ای را که از آنها مراقبت می‌کند، می‌کشد.

این کتاب قرار است به زودی به صورت یک فیلم سینمایی درآید.

لیلا سلیمانی نویسنده ۳۵ ساله متولد رباط مراکش است که از ۱۷ سالگی در پاریس زندگی وتحصیل کرد. او که در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کند.

کتاب «در باغ غول» نخسیتن رمان وی بود که سال ۲۰۱۴ منتشر شد و رمان بعدی وی «ترانه عاشقانه» به سرعت به کتابی پرفروش بدل شد و ظرف سه ماه ۷۵ هزار نسخه فروش کرد و در نهایت به عنوان برنده گنکور انتخاب شد.

در مکان بعدی کتاب «پرداخت‌های کوچک» نوشته گائل فایه نویسنده فرانسوی-رواندایی برنده جایزه فناک ۲۰۱۶ و از نامزدهای جایزه گنکور و برنده جایزه گنکور دبیرستانی‌ها جای دارد. در مکان سوم نیز «دختر بروکلین» نوشته گیوم موسو نویسنده مشهور فرانسوی قرار گرفته است.

در این فهرست که توسط رادیو آرتی‌ال تهیه شده ۳۲ عنوان کتاب جای گرفته‌اند که آثاری از سیاستمداران چون کتاب «فرانسه برای زندگی» نوشته نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین و «نجواهایی برای جوان» نوشته کریستین توبیار وزیر دادگستری پیشین و «آینده با هم» نوشته ژان لوک ملنکون کاندیدای دست چپی ریاست جمهوری جای دارند.