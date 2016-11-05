به گزارش خبرنگار مهر، رمان برگزیده جایزه گنکور سال ۲۰۱۶ در ایران توسط اصغر نوری ترجمه می‌شود.

بر اساس این گزارش، رمان «ترانه شیرین» اثر لیلا سلیمانی نویسنده مراکشی فرانسوی که در هفته گذشته برنده جایزه ادبی معتبر گنکور شد، تا پایان پاییز ترجمه و از سوی نشر نیماژ منتشر می‌شود.

«ترانه شیرین» داستان واقعی یک پرستار بچه از جمهوری دومینیکن است. در رمان وی به اتهام قتل دو کودک در نیویورک در سال ۲۰۱۲ میلادی، دو کودکی از آنها پرستاری می‌کرد، در آستانه محاکمه قرار دارد.

نوری همچنین ترجمه رمان دیگری از این نویسنده با عنوان «باغ جو» را نیز در دست دارد.

ترانه شیرین از مجموعه کتابخانه گنکور در نشر نیماژ منتشر خواهد شد.

این مجموعه شامل همه رمان های برنده جایزه گنکور از آغاز اهدای این جایزه خواهد بود و با سرپرستی اصغر نوری به تناوب در نشر نیماژ منتشر خواهند شد.

در گام اول، علاوه بر ترانه شیرین، پنج رمان دیگر از این مجموعه در دست ترجمه است و تا پایان امسال منتشر می شوند.