آمریکا پُر از قاتل است/به «پوتین» احترام می گذارم

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری «فاکس نیوز» بار دیگر از حُسن نیتی که نسبت به «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دارد و انتقادهای زیادی برای وی به همراه داشته، دفاع کرد و گفت: البته که من به پوتین احترام می گذارم.

با این حال، وی برای اینکه خودی نشان بدهد و از استقلال رأی خود دفاع کند، گفت: اما احترامی که من برای پوتین قائل هستم، به معنای این نیست که ما با هم کنار می آییم.

وی در ادامه مدعی شد: من می گویم کنار آمدن با روسیه بهتر از کنار نیامدن با این کشور است و اگر مسکو به ما در مبارزه با داعش و تروریسم اسلامی در سراسر جهان، کمک کند؛ اتفاق خوبی خواهد بود. اما اینکه آیا من با وی (پوتین) کنار می آیم؟ خوب ایده ای در این باره ندارم.

ترامپ در پاسخ به پرسش «بیل اوریلی» مجری فاکس نیوز که پوتین را به کشتن مخالفینش متهم کرد، گفت: قاتل های زیادی وجود دارند. ما (آمریکایی ها) هم تعداد زیادی قاتل داریم. آیا شما فکر می کنید که کشور ما خیلی معصوم است؟

گفتنی است که کنایه ترامپ به اعدام های بدون محاکمه ای باز می گردد که در تاریخ ایالات متحده به ثبت رسیده است.

مصاحبه کامل ترامپ با شبکه خبری فاکس نیوز، امروز یکشنبه منتشر خواهد شد.