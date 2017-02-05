تظاهرات ضد ترامپ در آلمان، فرانسه و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از شهروندان ساکن پاریس، لندن و برلین در اعتراض به سیاست ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون «ترامپ باید برود»، «مردم متحد تقسیم شدنی نیستند» و «پناهجویان خوش آمدید» اعتراض خود را نسبت به اعمال محدودیت در سیاست های مهاجرپذیری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته احکامی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا به مدت ۹۰ روز ممنوع شده است.

در دستور العمل ترامپ، همچنین پناهجویان سوری نیز دیگر نمی توانند وارد آمریکا شوند. این در حالی است که این حکم روز گذشته از سوی قاضی فدرال آمریکا به طور موقت لغو شده است.