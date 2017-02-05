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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

تظاهرات ضد ترامپ در آلمان، فرانسه و انگلیس

تظاهرات ضد ترامپ در آلمان، فرانسه و انگلیس

مردم در پایتخت های اروپایی علیه سیاست های اخیر رئیس جمهوری آمریکا دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از شهروندان ساکن پاریس، لندن و برلین در اعتراض به سیاست ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دست به تظاهرات زدند. 

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون «ترامپ باید برود»، «مردم متحد تقسیم شدنی نیستند» و «پناهجویان خوش آمدید» اعتراض خود را نسبت به اعمال محدودیت در سیاست های مهاجرپذیری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند. 

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته احکامی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا به مدت ۹۰ روز ممنوع شده است.

در دستور العمل ترامپ، همچنین پناهجویان سوری نیز دیگر نمی توانند وارد آمریکا شوند. این در حالی است که این حکم روز گذشته از سوی قاضی فدرال آمریکا به طور موقت لغو شده است. 

کد مطلب 3897394
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • بیطرف IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقای ظریف ؛؛ خانم شرمن یک نابغه است درمذاکرات برجام به همکاراش گفته بود شما صبر کنید اینا خودشون کوتاه میاند ؛ دیدی زیادی ظرییییفی ولی اونا رو حرییییییف نیستی.

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