انگیزه و جوانی رمز پیروزی استقلال است/ از السد غول نسازیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسن زاده مدافع سابق تیم استقلال دارای رکوردی در فوتبال ایران است که شاید تا سالیان سال هیچ فوتبالیست ایرانی به آن نرسد. ملی پوش سابق فوتبال کشورمان سابقه سه بار حضور در فینال جام باشگاه‌های آسیا و کسب یک عنوان قهرمانی و دو عنوان نایب قهرمانی در این مسابقات را دارد.

حسن زاده که از نسل طلایی فوتبال ایران بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره پیروزی‌های اخیر آبی پوشان گفت: ما در ابتدای فصل از نحوه بازی تیم انتقاد می‌کردیم و می‌گفتیم این تیم زور و زهر ندارد. اما حالا می‌گویم استقلال تاکتیکی ترین تیم فوتبال ایران است.

مدافع پیشین آبی‌ها گفت: این تیم در نیم فصل دوم واقعا متحول شد و علاوه بر پیروزی‌های پر گل، بازی‌های جذاب و تماشاگر پسندی از این تیم شاهد هستیم. بازی‌هایی با برنامه و کاملا تاکتیکی و قویا می‌گویم استقلال فعلا بهترین تیم ایران است.

وی افزود: تا اینجا در باره استقلال صحبت کردم اما از اینجا به بعد می‌خواهم در باره نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا صحبت کنم. تیمی که قرار است زیر پرچم ایران و با نام «استقلال ایران» مقابل نماینده کشور «قطر» بازی کند. این تیم مستحق حمایت ملی در این بازی است. چرا که کشورهای عربی دوست دارند از پیروزی‌های ورزشی شان بهره برداری‌های سیاسی و ملی کنند و ما نباید این فرصت را به آنها بدهیم.

حسن زاده خاطر نشان ساخت: کشورهای عربی حتی اگر تیم‌های ملی شان خوب نباشند، همواره تیم‌های باشگاهی خوبی دارند. تیم السد یکی از بهترین باشگاه‌های حوزه خلیج فارس است. این تیم متمول است و دارای امکانات فراوان. آنها هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند که نه تنها به مرحله گروهی این مسابقات صعود کنند، بلکه تا مراحل پایانی هم پیش بروند. من قبول دارم السد تیم خیلی خوبی است و باید حساب شده با آن تیم بازی کرد، اما نباید از «السد» غول بسازیم و از آن بترسیم.

پیشکسوت فوتبال کشورمان بیان داشت: حتی در سالهایی که استقلال دارای نسل طلایی بود، باز هم ما با پیروزی‌های خفیف السد را می‌بردیم. مثلا در دوحه یک-یک مساوی می شدیم و در تهران یک بر صفر می‌بردیم. نباید بازی‌های این تیم مقابل ماشین سازی و پیکان و صنعت نفت را ملاک قرار دهیم و از این تیم انتظار پیروزی پر گل داشته باشیم. حتی اگر یک-صفر هم ببریم باز هم خوب است. اما اگر این پیروزی پرگل شد که خب چه بهتر.

کاپیتان سابق آبی پوشان که زننده یکی از دو گل استقلال در فینال جام باشگاه های آسیا در سال ۹۰ بود و با این تیم جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد بیان داشت: هرچقدر السد تیم خوبی است و از بازیکنان بزرگ و گران قیمتی مثل ژاوی استفاده می‌کند، استقلال هم با فاکتور جوانی، انگیزه و صد البته هواداران پر شمارش شانس خود را برای پیروزی در این بازی افزایش می دهد.