به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «آذر» اولین ساخته بلند سینمایی محمد حمزه ای در حالی از روز ۱۷ بهمن ماه در شهرستان‌ها آغاز شده که رییس سازمان سینمایی نیز روز گذشته ۱۶ بهمن به تماشای این فیلم سینمایی نشست و پس از آن با عوامل این فیلم دیدار و گفتگو کرد.

نمایش فیلم سینمایی «آذر» اولین ساخته بلند سینمایی محمد حمزه ای به تهیه کنندگی نیکی کریمی از روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه در شهرستان‌ها آغاز شده، این در حالی است که اکران این فیلم در سینماهای تهران نیز تا پایان جشنواره فجر ادامه دارد.

در این فیلم نیکی کریمی، حمید رضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی مهدوی، مهران نایل، شیرین اقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیلا زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.