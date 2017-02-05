بازگشت مدافع محروم تیم ملی فوتبال قطر به ورزشگاه آزادی!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی با استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برای یکی از بازیکنان السد قطر حال و هوای دیگری دارد. عبدالکریم حسن مدافع تیم ملی فوتبال قطر که در تیم السد بازی می کند، در حالی برابر استقلال به میدان می رود که خاطره خوشی از ورزشگاه آزادی ندارد.

یازدهم شهریور بود که تیم ها ملی فوتبال ایران و قطر در اولین دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند. این مسابقه در نهایت با دو گل به سود ایران خاتمه یافت ولی دقایق پایانی آن با درگیری بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم همراه بود. در نهایت فیفا احسان حاج صفی، سردار آزمون و جواد نکونام را محروم کرد و از قطر هم چهار بازیکن به نام های احمد یاسر، خالد مفتاح، مشعل عبدالله و عبدالکریم حسن محروم شدند.

در میان بازیکنان قطر محرومیت حسن از همه بیشتر بود و این بازیکن با رای فیفا، سه بازی بعدی تیم ملی قطر در راه انتخابی جام جهانی را از دست داد تا یک خاطره تلخ و فراموش نشدنی در دوران ورزشی این بازیکن ثبت شود.

حسن حالا و با پیراهن تیم السد یکبار دیگر در ورزشگاه آزادی به میدان می رود. قطعا این بازیکن نسبت به سایر قطری ها انگیزه بیشتری در این مسابقه دارد تا بتواند ضمن صعود با السد به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، خاطره تلخ محرومیتش در تهران را پاک کند.