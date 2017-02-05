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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

دبیر اجرایی رویدادهای ترویج کتابخوانی خبر داد؛

۲۰ شهر به مرحله نیمه‌نهایی طرح پایتخت کتاب ایران راه یافتند

۲۰ شهر به مرحله نیمه‌نهایی طرح پایتخت کتاب ایران راه یافتند

دبیر اجرایی رویدادهای ترویج کتابخوانی گفت: از میان ۱۰۳ شهر شرکت‌کننده در سومین جشنواره «انتخاب پایتخت کتاب ایران»، ۲۰ شهر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، «ابراهیم حیدری» دبیر اجرایی رویدادهای ترویج کتابخوانی، با اعلام این مطلب افزود: «پس از سه جلسه داوری و کارشناسی اولیه پرونده‌های رسیده به دبیرخانه این جشنواره، هیأت داورانی متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه کتابخوانی و نمایندگان دستگاههای مشارکت‌کننده، این ۲۰ شهر را شایسته راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی تشخیص دادند.»

وی افزود: «شهرهای راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی، سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه، در جلسه‌ای که با حضور هیأت داوران مرحله نهایی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، مورد داوری قرار خواهند گرفت و درنهایت، در اختتتامیه جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران، یک شهر به‌عنوان پایتخت کتاب معرفی خواهد شد.»

حیدری درباره شهرهای شرکت‌کننده در سومین دوره جشنواره گفت: «آنچه که در پرونده این شهرها جلب توجه می‌کرد، تنوع جغرافیایی، پراکندگی شهرها و فعال‌بودن شهرهای کوچک در حوزه کتابخوانی بود.»

وی سومین دوره این جشنواره را از منظر کمیت و کیفیت، نسبت به دوره‌های پیشین برتر ارزیابی کرد و همچنین با اشاره به داوری نهایی سومین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، گفت: «در جلسه‌ای که به زودی در اداره کل مطالعات فرهنگی و ترویج کتابخوانی معاونت فرهنگی برگزار می‌شود، از میان ۱۰۰ شرکت‌کننده، درنهایت ۱۰ روستا، موفق به کسب عنوان روستاها و عشایر  دوستدار کتاب خواهند شد.

یادآوری می‌شود، سومین دوره جشنواره‌های انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، اسفند ماه جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهند کرد.

کد مطلب 3897775

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