به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، «ابراهیم حیدری» دبیر اجرایی رویدادهای ترویج کتابخوانی، با اعلام این مطلب افزود: «پس از سه جلسه داوری و کارشناسی اولیه پرونده‌های رسیده به دبیرخانه این جشنواره، هیأت داورانی متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه کتابخوانی و نمایندگان دستگاههای مشارکت‌کننده، این ۲۰ شهر را شایسته راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی تشخیص دادند.»

وی افزود: «شهرهای راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی، سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه، در جلسه‌ای که با حضور هیأت داوران مرحله نهایی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، مورد داوری قرار خواهند گرفت و درنهایت، در اختتتامیه جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران، یک شهر به‌عنوان پایتخت کتاب معرفی خواهد شد.»

حیدری درباره شهرهای شرکت‌کننده در سومین دوره جشنواره گفت: «آنچه که در پرونده این شهرها جلب توجه می‌کرد، تنوع جغرافیایی، پراکندگی شهرها و فعال‌بودن شهرهای کوچک در حوزه کتابخوانی بود.»

وی سومین دوره این جشنواره را از منظر کمیت و کیفیت، نسبت به دوره‌های پیشین برتر ارزیابی کرد و همچنین با اشاره به داوری نهایی سومین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، گفت: «در جلسه‌ای که به زودی در اداره کل مطالعات فرهنگی و ترویج کتابخوانی معاونت فرهنگی برگزار می‌شود، از میان ۱۰۰ شرکت‌کننده، درنهایت ۱۰ روستا، موفق به کسب عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب خواهند شد.

یادآوری می‌شود، سومین دوره جشنواره‌های انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، اسفند ماه جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهند کرد.