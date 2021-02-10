فراخوان هفتمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و برنامه‎ریزی‎های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تازگی فراخوان هفتمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران را منتشر کرده است.

شهرهای متقاضی شرکت در هفتمین دوره پایتخت کتاب ایران می‏ توانند تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال طرح‏ های خود به دبیرخانه رویدادهای ترویج کتابخوانی اقدام کنند.

در این دوره از جشنواره با توجه به شرایط به وجودآمده بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹)، توجه به ترویج کتابخوانی با استفاده از امکانات فضای مجازی در شهرها ضروری است. به همین دلیل بخش ویژه‌ای به جشنواره اضافه شده است که می‌تواند در بهره‌گیری و الگوگیری شهرها و ترویج کتابخوانی تاثیرگذار باشد.

طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران برای نخستین بار در ۱۳۹۳ از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر ایران برای ترویج کتاب‌خوانی برگزار شد و در شش دوره برگزاری این برنامه به ترتیب شهرهای اهواز (۱۳۹۴)، نیشابور (۱۳۹۵)، بوشهر (۱۳۹۶)، کاشان (۱۳۹۷) و یزد (۱۳۹۸) و شیراز (۱۳۹۹) توانسته‌اند عنوان «پایتخت کتاب ایران» را کسب کنند.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح «انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران» را با هدف توسعه فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی از طریق حمایت از برنامه‌ها و پیشنهادهای نو و ابتکاری، اثربخش و پایدار برگزار می‌کند.

هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش علاقه‏‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاعاتی شبکه ترویج کتابخوانی ایران به نشانی اینترنتی www.bookpromotion.ir مراجعه کنند.