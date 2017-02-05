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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

برنامه پرفورمنس های هفته سوم نهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

برنامه پرفورمنس های هفته سوم نهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

زمان برگزاری آخرین پرفورمنس آرت های هفته سوم نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه پرفورمنس های هفته سوم نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر روز یکشنبه ۱۷ بهمن پرفورمنس آرت «مسیر» اجرایی از مهدی اسدی ساعت ۱۷، پرفورمنس آرت «صفحه ۸۹۴» اجرایی از رضا غیور دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۷، پرفورمنس آرت «اینستامیت» (insta meet) اجرایی از پارسا آذری در روزسه شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۵، پرفورمنس آرت «play pause stop» اجرایی از سیامک محبعلیان چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ساعت ۱۷ و پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه پرفورمنس آرت «دکانستراکشن» اجرایی از الیاس امینیان ساعت ۱۴ و پرفورمنس آرت «تفاوت و تکرار» اجرایی از صدف فروغی و کیارش انوری ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود.

تمامی پرفورمنس آرت ها در موزه هنرهای معاصر تهران اجرا می شود.

نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از روز ۳ بهمن ماه با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، کار خود را در تهران آغاز و تا ۳۰ ماه جاری در موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران ادامه دارد.

کد مطلب 3897779
فریبرز دارایی

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