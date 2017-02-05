پرسپولیس شایسته قهرمانی است/ تیم ها چاره ای جز شکست ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ابوالقاسمپور بعد از پیروزی سه بر صفر پرسپولیس برابر تراکتورسازی تبریز گفت: بازی جذابی را از پرسپولیس شاهد بودیم، این تیم شایسته قهرمانی است و من به شما اطمینان می دهم که پرسپولیس در پایان فصل قهرمان لیگ خواهد شد.

وی تاکید کرد: قرمزپوشان به خوبی یکدیگر را در بازی پیدا می کنند و این روزها در اوج آمادگی هستند و هر تیمی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرد چاره ای جز شکست ندارد.

وی در خصوص شرایط تراکتورسازی گفت: تراکتورسازی ضربه بدی از نقل و انتقالات خورد و مطمئنا نبود بازیکنانش باعث شد تا نتواند مقابل پرسپولیس کار خاصی انجام دهد.

ابوالقاسمپور در پایان خاطرنشان کرد: در قهرمانی پرسپولیس شک نکنید و مطمئن باشید با پیروزی مقابل استقلال در هفته بیست و یکم لیگ خیلی زودتر از موعد مقرر قرمزپوشان قهرمان خواهند شد.