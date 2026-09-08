نمایش قرآن کریم منسوب به امیرالمومنین (ع) در نمایشگاه کتاب بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس علوی در بیستوهفتمین دورۀ نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد، با استقبال گستردهای ازسوی خوانندگان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان نمایشگاه مواجه شد.
در این میان، نسخۀ تصویری قرآن کریم منسوب به امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) بیشاز سایر آثار مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این نسخه ازجمله میراثی نادر وارزشمند به شمار میآید و در پایان آن عبارت زیر درج شده است:
«این نسخه را حضرت علی بن ابیطالب در سال چهلم بعثت نگاشته است.»
وجود این عبارت، بر اهمیت تاریخی و میراثی این نسخه افزوده و آن را به یکی از آثار مورد توجه بازدیدکنندگان غرفه تبدیل کرده است؛ بهویژه برای پژوهشگران و علاقهمندان به نسخههای خطی و میراث قرآنی و اسلامی میباشد.
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