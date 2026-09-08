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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

نمایش قرآن کریم منسوب به امیرالمومنین (ع) در نمایشگاه کتاب بغداد

نمایش قرآن کریم منسوب به امیرالمومنین (ع) در نمایشگاه کتاب بغداد

نسخه قرآن کریم منسوب به امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) در غرفه آستان مقدس علوی در نمایشگاه کتاب بغداد مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس علوی در بیست‌وهفتمین دورۀ نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، با استقبال گسترده‌ای ازسوی خوانندگان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان نمایشگاه مواجه شد.

در این میان، نسخۀ تصویری قرآن کریم منسوب به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بیش‌از سایر آثار مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این نسخه ازجمله میراثی نادر وارزشمند به شمار می‌آید و در پایان آن عبارت زیر درج شده است:
«این نسخه را حضرت علی بن ابی‌طالب در سال چهلم بعثت نگاشته است.»

وجود این عبارت، بر اهمیت تاریخی و میراثی این نسخه افزوده و آن را به یکی از آثار مورد توجه بازدیدکنندگان غرفه تبدیل کرده است؛ به‌ویژه برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به نسخه‌های خطی و میراث قرآنی و اسلامی می‌باشد.

کد مطلب 6940797
سیده فاطمه سادات کیایی

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