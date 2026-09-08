به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانههای کردستان از صدور حکم محکومیت برای قاچاقچی سوخت در سنندج خبر داد و گفت: متهم این پرونده به دلیل قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفتگاز به پرداخت ۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی بیان کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۲۷ میلیارد ریال پس از کشف توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در مسیر سروآباد-سنندج تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج ارسال شد.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم، با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای قانونی بودن حمل و جابهجایی این میزان سوخت ارائه نکرد، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، متهم پرونده علاوه بر سایر اقدامات قانونی مرتبط با پرونده، به پرداخت ۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
رحیمیان با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی تصریح کرد: سوخت یکی از سرمایههای عمومی و متعلق به مردم است و برخورد با افرادی که با قاچاق آن به اقتصاد و نظام توزیع فرآوردههای نفتی آسیب میزنند، با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای مربوط به قاچاق سوخت پس از کشف توسط دستگاههای کاشف برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و شعب این سازمان نیز مطابق مقررات نسبت به بررسی و صدور رأی اقدام میکنند.
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