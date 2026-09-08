به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه «شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»، بر اهمیت نقش مدارس ومراکز غیردولتی در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت همسویی کامل میان سازمان مدارس غیردولتی و سیاستهای کلان وزارت آموزش و پرورش، بر این نکته تأکید نمود که سازمان همواره در مسیر اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی و پیشبرد برنامههای عدالت آموزشی گام برمیدارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از همکاریهای نزدیک و سازنده معاونتهای تخصصی وزارتخانه، بهویژه معاونتهای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی، از تلاشهای بیوقفه این نهادها در جهت هماهنگی بهتر با مدارس غیردولتی قدردانی کرد. وی اظهار داشت که تقویت تعاملات بینبخشی و ایجاد یکپارچگی در سطوح اجرایی، از استانها تا مناطق، کلید اصلی موفقیت در اجرای سیاستهای آموزشی است و از تلاشهای مدیران منطقه برای رفع دوگانگیها در مسیر اجرای برنامههای وزارتخانه تجلیل نمود.
رییس سازمان همچنین با نگاهی تحلیلی به چالشهای موجود، از ظرفیتهای عظیم مدارس غیردولتی در مقابله با مسائل آموزشی و تربیتی سخن گفت. وی با اشاره به تلاشهای مستمر سازمان برای مدیریت بهتر منابع تأکید کرد که سازمان با تعهد کامل و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی خود، وظیفه سنگین تعلیم و تربیت را با بالاترین استانداردها بر عهده دارد.
محمودزاده با اشاره به اقدامات سازمان در جهت حفظ سلامت و شفافیت در فضای آموزشی و پرورشی، از پیگیریهای مستمر برای مقابله با فعالیت مجموعههای آموزشی غیرمجاز خبر داد. وی خاطرنشان کرد که سازمان با تعامل با نهادهای مختلف، از جمله همکاریهای تازه با صداوسیما، در صدد است تا با برخورد قاطع و نظارت دقیق فضای مجازی و سایر عرصهها را از فعالیتهای بیضابطه پاکسازی کرده و امنیت آموزشی و تربیتی دانشآموزان را تضمین نماید.
محمودزاده در ادامه از تحولات مثبت در فرآیند «صلاحیت معلمی» خبر داد و با اشاره به بازگشت و فعالسازی این فرآیند با همکاری دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد که این موضوع با برنامهریزی دقیق و با محوریت سازمان به صورت اجرایی دنبال خواهد شد تا استانداردهای ورود نیروهای متخصص به مدارس غیردولتی ارتقا یابد.
محمودزاده با اشاره به برنامههای نوآورانه سازمان در حوزه فناوریهای نوین، از اجرای طرح ملی آموزش هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی خبر داد و اعلام کرد که بر اساس هدفگذاری صورتگرفته، آموزش مهارتهای هوش مصنوعی به حدود یک میلیون دانشآموز و ۲۱۰ هزار معلم در سراسر کشور در حال اجراست. رئیس سازمان با ابراز رضایت از میزان اقبال فرهنگیان به این برنامه، تصریح کرد که استقبال معلمان از این دورهها دو تا سه برابر ظرفیت پیشبینیشده بوده است؛ نشانهای که به گفته وی، حکایت از آمادگی جامعه آموزشی کشور برای ورود جدی به عرصه فناوریهای نوین دارد.
محمودزاده با تشریح مدل اجرایی این طرح، توضیح داد که دورههای مذکور در چهار مرحله آفلاین، آنلاین، بوتکمپ و آموزش حضوری طراحی شده و در پنج قطب کشوری برگزار گردیده است. وی تأکید کرد که تمامی این دورهها بهصورت رایگان و با مشارکت مؤسسات دانشبنیان و علاقهمند به حوزه فناوری برگزار میشود و تأمین اعتبار آن از محل مشارکت مؤسسین مدارس غیردولتی صورت گرفته، بدون آنکه بودجهای از منابع دولتی به آن اختصاص یافته باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه تربیت مدرس در این طرح اشاره کرد و گفت: در جریان این دورهها، حدود ۶۰۰ نفر از معلمان برتر بهعنوان مدرس آموزش دیدهاند که پس از پایان دوره، به استانهای خود بازگردانده شده و در قالب مأموریت آموزشی به خدمت گرفته میشوند. وی با ابراز خرسندی از سطح علمی این نیروها، خاطرنشان کرد که بسیاری از این مدرسان، فارغالتحصیلان دانشگاههای تراز اول کشور نظیر صنعتی شریف و امیرکبیر هستند و بر این اساس، سازمان بر آن است که از ظرفیت این نیروهای متخصص در مدارس غیردولتی و نیز مدارس دولتی بهرهبرداری کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در ادامه به آموزشهای مهارتی دانشآموزان نیز اشاره کرد و بیان داشت که همزمان با توانمندسازی معلمان، آموزش برنامهنویسی در سطوح پایه شامل محیط اسکرچ و زبان پایتون برای دانشآموزان در حال اجراست. وی اعلام کرد که تاکنون ۱۳۰ هزار دانشآموز از میان یک میلیون نفر هدفگذاریشده شناسایی شدهاند و در نظر است در هر قطب، ۲۰۰ نفر — در مجموع هزار نفر — به سطوح پیشرفته این مهارتها ارتقا یابند. محمودزاده این اقدام را همسو با تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه آمادهسازی نیروی انسانی برای اقتصاد دیجیتال دانست و تصریح کرد که رویکرد سازمان، حرکت از مرحله اطلاعرسانی به سمت تعمیق مهارتهای کاربردی است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت در اجرای برنامههای آموزشی و پرورشی، بر لزوم سطحبندی مدارس در ارائه آموزشها تأکید کرد و گفت: نمیتوان همه مدارس را با یک مدل واحد و در قالب سخنرانیهای عمومی آموزش داد؛ چرا که برخی مدارس برجسته با اساتید دارای تراز علمی بالاتر، به آموزشهای عمیقتر و تخصصیتر نیاز دارند. به گفته وی، رویکرد سازمان باید از الگوی سخنرانیمحور به سمت برگزاری کارگاهها و ورکشاپهای کاربردی تغییر یابد و مدیران استانی برنامهها را متناسب با نیاز و سطح علمی هر مدرسه پیادهسازی کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به همکاری نزدیک سازمان با معاونت پرورشی وزارتخانه، از ایجاد ظرفیتهای جدید برای ارائه بستههای آموزشی به معلمان و مشاوران مدارس هدف از طریق ابلاغ دستورالعملهای مشخص به استانها خبر داد و این اقدام را در راستای یکپارچهسازی سیاستها و تحقق رویکردهای کلان وزارتخانه ارزیابی کرد.
محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری در روشهای تدریس و توانمندسازی معلمان تأکید کرد. وی با اشاره به نیاز مبرم به آشنایی معلمان با متدهای نوین آموزشی، تصریح کرد که سازمان در تلاش است تا از طریق ایجاد کلوپهای آموزشی و بسترهای یادگیری متنوع، اساتید و متخصصان را در کنار معلمان قرار دهد تا فرآیند معرفی و تدریس کتابهای جدید آموزشی به شکلی بهینه و اثرگذار صورت گیرد. وی افزود: «با توجه به چالشهای احتمالی در مواجهه با منابع آموزشی جدید، استراتژی ما جذب حداکثری ظرفیتهای آموزشی و پرورشی از تمامی منابع برای حمایت همهجانبه از معلمان در تمامی مقاطع تحصیلی است.»
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه، برنامههای عملیاتی سازمان را در سه محور استراتژیکِ «تخصصی»، «مشاورهای» و «پرورشی» دستهبندی کرد. وی در نخستین محور، بر تقویت حوزههای تخصصی با همکاری شورای عالی قرآن تأکید کرد تا معلمان مقطع ابتدایی بتوانند در قالب طرح اتقان مفاهیم را به شکلی علمیتر به دانشآموزان منتقل کنند. در محور دوم، وی از سیاست جدید سازمان مبنی بر الزامی بودن حضور مشاور و هدایت تحصیلی در تمامی مدارس غیردولتی خبر داد و تصریح کرد: «حتی در مدارس کوچک با تعداد دانشآموزان محدود، حضور مشاور (حتی به صورت ساعتی) از الزامات اجرایی ماست که گام بزرگی در جهت ارتقای سلامت روان و هدایت صحیح دانشآموزان محسوب میشود.» وی همچنین در محور سوم، بر اهمیت برنامههای تربیتی و موضوعات قرآنی در قالب طرح اقامه نماز به عنوان یکی از اولویتهای کلیدی تربیتی تأکید کرد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در تبیین ظرفیتهای موجود، با اشاره به امکانات گسترده در مدارس دولتی و غیردولتی، از پتانسیلهای بلااستفاده در این مراکز سخن گفت و از مسئولان خواست تا از ظرفیتهای بینقوهای و امکانات موجود بهطور حداکثری بهرهبرداری کنند. وی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه ورزش، از پتانسیل بالای مدارس در شناسایی استعدادهای ورزشی خبر داد و تأکید کرد که با همکاری فدراسیونها و انجمنهای ورزشی، باید فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته در مدارس تسریع شود.
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