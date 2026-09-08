به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، آمده است: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمههای اجتماعی کشور، با بیش از ۵۸ هزار مرکز درمانی، تشخیصی، پاراکلینیکی و دارویی طرف قرارداد دارد که از این تعداد، بیش از ۱۷ هزار قرارداد مربوط به داروخانهها است.
سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستمر و به طور ویژه از محل اوراق واگذاری دولت به این سازمان بابت طلبهایش، همواره تسویه بدهی طرفهای قرارداد را در اولویت قرار داده است.پرداخت مطالبات این مراکز همواره از اولویتهای سازمان بوده و پس از تأمین منابع لازم، نسبت به آن اقدام شده است.
در تداوم این روند، هفته گذشته (۵ شهریور) مبلغ سه هزار و هفتصد میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت شد که از این میزان، سه هزار میلیارد تومان بابت مطالبات بهمنماه داروخانهها بوده است.
براساس آخرین گزارشهای مالی این سازمان مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان آذر ۱۴۰۴، تمامی مطالبات طرح پزشک خانواده تا پایان فروردین ۱۴۰۴، مطالبات تمامی داروخانههای غیر دانشگاهی تا پایان بهمن ۱۴۰۴، مطالبات تمامی مراکز درمانی غیردانشگاهی تا پایان مهر ۱۴۰۴ و مطالبات مرتبط با مراکز دیالیز تا پایان دی ۱۴۰۴ تسویه و پرداخت شده است.
برخلاف ادعای مطرح شده در خبرگزاری یادشده، میانگین مطالبات ماهانه داروخانههای طرف قرارداد سازمان در سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ حدود چهار هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین ادعای «حجم ریالی همکاری داروخانهها با تأمین اجتماعی ماهانه ۱۲ همت است» خلاف واقع و نادرست است.
سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات متنوع درمانی و بیمهای قرار داده و در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم (طرف قرارداد)، خدمات درمانی را به بیمهشدگان و مستمریبگیران ارائه میدهد.
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