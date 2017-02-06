به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، این کتاب پیرامون زندگی و مبارزات شهیدمحمد کچویی با موضوع بررسی ابعاد زندگی این شهید به همت «سیدمهدی دزفولی» در ۴۰۰ صفحه و ۸ فصل، طی ۴ سال تدوین و گردآوری شد و در بهمن ماه امسال توسط انتشارات «صفحه سفید» منتشر شده است.

محمد کچویی از مبارزان مشهور پیش از انقلاب و اولین رئیس زندان اوین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که در هشتم تیرماه ۱۳۶۰ و در محوطه زندان اوین در عملیاتی انتحاری به شهادت رسید.

همچنین در این کتاب به مقتضای بازخوانی پروند شهادت محمد کچویی، بازخوانی از پرونده‌های سیدمحمدرضا سعادتی (نفر دوم سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۸ و اولین پرونده جاسوسی پس از انقلاب) و پرونده تیمسار معدوم احمد مقربی و جاسوسان کا. گ. ب در ایران نیز صورت گرفته است.

در مراسم رونمایی از کتاب «شهید روز هشتم»، خانواده این شهید و برخی از دوستان دوران مبارزات وی همچون: جواد منصوری، عزت مطهری، اسدالله بادامچیان و ... حضور دارند و خاطرات خود را درباره این شهید دوران انقلاب، بیان می‌کنند. قرار است در این مراسم از سایت این شهید نیز رونمایی شود.

مراسم رونمایی از کتاب «شهید روز هشتم» روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸، در سالن اجتماعات موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران واقع در خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، سالن اجتماعات طبقه ۲-، برگزار می‌شود.