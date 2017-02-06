۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

آیین اعطای دومین جایزه کالاهای فرهنگی برگزار می‌شود

مراسم پایانی و آیین اعطای دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جایزه کالاهای فرهنگی با رویکرد ایرانی اسلامی، مراسم اعطای جوایز دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی به منظور تجلیل و معرفی برگزیدگان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین سه‌شنبه١٩بهمن ماه ٩٥ ساعت ١٥در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار می شود.

در مراسم اعطای جوایز، برگزیدگان چهار حوزه کتاب، کتاب اسباب بازی، نوشت افزار و پژوهش معرفی و جوایز آن‌ها اهداء می‌شود.

بر اساس این گزارش، دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی-اسلامی به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبا هدف شناسایی و تقدیر از خلاقان و نوآوران حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، کتاب اسباب بازی و نوشت افزار در اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز به کار کرد.

 پس از دریافت ۹۴۵ اثر پژوهشی از جمله کتاب، مقاله و پایان‌نامه و حدود ۲۵۰۰ اثر در زمینه نوشت‌افزار، کتاب اسباب‌بازی و اسباب بازی در دی ماه سالجاری داوری آثار انجام شد و نمایشگاهی از آثار شرکت کنندگان و همچنین کارگاه های تخصصی و مرتبط با سه حوزه در روزهای ۲۰ و ۲۲ دی ماه سال جاری در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

مراسم پایانی و آیین اعطای دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی در «سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور» واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، روبروی درب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

