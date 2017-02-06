به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جایزه کالاهای فرهنگی با رویکرد ایرانی اسلامی، مراسم اعطای جوایز دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی به منظور تجلیل و معرفی برگزیدگان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین سه‌شنبه١٩بهمن ماه ٩٥ ساعت ١٥در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار می شود.

در مراسم اعطای جوایز، برگزیدگان چهار حوزه کتاب، کتاب اسباب بازی، نوشت افزار و پژوهش معرفی و جوایز آن‌ها اهداء می‌شود.

بر اساس این گزارش، دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی-اسلامی به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبا هدف شناسایی و تقدیر از خلاقان و نوآوران حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، کتاب اسباب بازی و نوشت افزار در اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز به کار کرد.

پس از دریافت ۹۴۵ اثر پژوهشی از جمله کتاب، مقاله و پایان‌نامه و حدود ۲۵۰۰ اثر در زمینه نوشت‌افزار، کتاب اسباب‌بازی و اسباب بازی در دی ماه سالجاری داوری آثار انجام شد و نمایشگاهی از آثار شرکت کنندگان و همچنین کارگاه های تخصصی و مرتبط با سه حوزه در روزهای ۲۰ و ۲۲ دی ماه سال جاری در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

مراسم پایانی و آیین اعطای دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی در «سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور» واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، روبروی درب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.