رونمایی از مجموعه تاریخ شفاهی زندان قصر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هوشیار از برگزاری مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی زندان قصر خبر داد و گفت: مجموعه «تاریخ شفاهی زندان قصر» پس از حدود یک سال تلاش و مصاحبه با ۳۵ نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب تهیه شده است . این مجموعه شامل ۳۵ کتابچه به همراه ۳۵ لوح فشرده تصویری است که در آینده در یک کتاب جامع به چاپ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بیشتر این زندانیان از اواخر دهه ۴۰ و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زندان قصر سابق زندانی بوده اند، افزود: در مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی زندان قصر بیش از ۱۲۰ نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب حضور خواهند داشت .ضمن این که از خانواده خانم دباغ و سه نفردیگرکه به رحمت خدا رفته اند دعوت به عمل آمده است .

هوشیار با بیان این که مراسم رونمایی در روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه انجام خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ویژگی های بسیار مهم این مراسم آن است که چهره های انقلابی و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب همه با گرایش های سیاسی مختلف کنار هم حضور پیدا خواهند کرد و از همه آنها دعوت به عمل آمده است. دهه فجر بهانه ای است که همه جناح های سیاسی تحت لوای یک پرچم دور هم جمع شوند و این بهانه ای برای ایجاد وحدت در بین نیروهای انقلابی است. امیدوارم این فرصت توسط رسانه های عمومی به خوبی دیده و به آن پرداخته شود.

به گفته هوشیار، مهمترین هدف اجرای این برنامه تحقق وحدت کلمه همزمان با دهه مبارک فجر و ایجاد همدلی میان جناح های سیاسی و مبارزان دوران انقلاب است چراکه بسیاری از این بزرگواران اکنون عهده دار بخشهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی گفت: در این مراسم شاهد کنار هم قرار گرفتن زندانبان و زندانی ها هستیم. همچنین آقای اصغر کوهرنگی از قدیمی ترین روسای زندان قصر نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.