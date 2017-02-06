به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که بعدازظهر دوشنبه در کانون امام علی(ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سیاست ایران بعد از انقلاب واضح بوده است.

وی بابیان اینکه استقلال کشور در همه حوزه‌ها پیگیری می‌شود، افزود: سیاست دولت مبتنی بر تأمین منافع ملی است و پیام مردم همیشه حول محور صلح بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری بابیان اینکه به‌جز رژیم صهیونیستی و کشورهایی که درصدد هستند از در زور وارد شوند با دیگر کشورها با صلح رفتار می‌کنیم، گفت: ایران بر برجام پایبند است.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه به اذعان آژانس انرژی اتمی ایران به تعهدات خود عمل کرده و به‌عنوان یک مطالبه عمومی خواهان عمل به مطالبات دیگر کشورها هستیم، تصریح کرد: اقدامات ترامپ علیه ایران پاسخی قاطع خواهد داشت.

بررسی حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌مداران آمریکایی باید تاریخ گذشته ایران را بار دیگر مطالعه کنند، گفت: باید با مردم با زبان احترام صحبت کنند چراکه ملت غیر این را نمی‌پسندد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری با تأکید بر اینکه منشور حقوقی شهروندی با استقبال ویژه‌ای روبه‌رو شده است، افزود: بزرگ‌ترین اجتماع حقوق‌دانان ایران در مراسم رونمایی از منشور حضور داشتند و در مراسم تدوین این منشور اقدامات شایان توجهی را انجام دادند.

وی تصریح کرد: بعد از انتشار منشور؛ به‌عنوان یک دستورالعمل اجرایی، سند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در دو بخش مواد منشور تقسیم شد.

معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه برخی از این موارد موادی بود که به همه دستگاه‌ها مربوط و برخی از مواد به یک یا چند دستگاه مرتبط می‌شد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید شش ماه یک‌بار گزارش عملکردی خود پیرو مسئله مذکور را به رئیس‌جمهور ارائه دهند.

ضرورت تقویت حوزه اطلاع رسانی

وی با اعلام اینکه منشور شامل همه حقوق شهروندی است از طرفی در پرتو این منشور توسعه حقوقی در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: با تحقق این مهم در سطح جامعه نیز مردم به حقوق خود اشراف پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری با تأکید بر اینکه در ایام‌الله دهه فجر دولت‌مردان به استان‌ها سفرکرده و در جریان مشکلات هر منطقه قرار می‌گیرند، بیان کرد: دولت کنونی پاسخگو بوده و سعی کرده از کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویان استقبال کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: در حادثه تأسف‌بار قطار برای نخستین بار عذرخواهی رئیس‌جمهور را شاهد بودیم، این مهم فرهنگ ارتباط صمیمانه دولت و ملت را تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه شفایت بر مبنای قانون حائز اهمیت است و پیرو این مهم درصدد هستیم لایحه شفافیت را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم، گفت: درصدد هستیم رانت‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف از بین برده شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری خدمات دولت را بیش از اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته برشمرد و اظهار کرد: طی یک سال گذشته روند اطلاع‌رسانی در این حوزه تقویت‌شده است.

شفاف‌سازی مقررات کاهش تخلفات را در پی دارد

وی با اعلام اینکه با یک بی‌عدالتی رسانه‌ای مواج‌هایم، دولت در میدان مشغول انجام عملیات بزرگ است، افزود: باید این عملکرد به‌صورت گسترده‌تر رسانه‌ای و منعکس شود، امید است این روند رو به بهبود توسعه پیدا کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با شفاف‌سازی مقررات کاهش تخلفات را شاهد خواهیم بود، بخشی از مقررات زائد در اختیار دولت لغو شد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک کاهش تخلفات در بخش‌های مختلف را به همراه خواهد داشت، افزود: طی مدت‌زمان سپری‌شده بهسازی و سالم‌سازی زیادی را در سطح کشور شاهد بوده‌ایم.

وی با اشاره به لزوم برگزاری آموزش حقوقی مدیران، گفت: پیرو تحقق این امر اقدامات شایان توجهی صورت گرفته است.