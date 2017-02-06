عهدشکنی های دشمنان نشان داد مشکلات به دست خودمان باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی در سومین همایش ملی مدیریت جهادی که عصر امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر اظهارداشت: با گذشت زمان هر سالی فجری اتفاق می افتاد و گشایشی ایجاد می شود که جایگاه نورانیت و نور انقلاب بر مستکبرین فجری ایجاد می کند.

وی افزود: مدیریت یعنی بهره گیری از تمام نیروها در جهت مطلوب اما مدیریت مضاف به جهاد یک شاخص ها و مولفه های خاص خود را دارد. یک مسئله ای که آن را متفاوت می کند ارتباط با خدا وانگیزه است. خداباوری شرط اصلی برای یک مدیر جهادی است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سنگ زیربنای تفکر امام را عالم در محضر خدا بودن دانست و گفت: اعتماد نفس در ادامه مهم است. انسان در پرتو نورانیت خدا خود را می بیند و تلاش می کند و این شاخصه دیگر مدیر جهادی است.

رئیسی گفت: مسئله مردم باوری و دیگری خواهی در ادامه خدا باوری سومین شاخص مدیر جهای است. مدیر جهادی باید در مقابل خود موانع و مشکل را ببیند.

وی گفت: رقم زدن یک شهر که بر اصول معنویت، اخلاق و عقلانیت مهم است و این نظامی است که می تواند سخن داشته باشد. این ظرفیت وجود دارد و مردمی که خود را متصل به قدرت خدا کردند می توانند در عرصه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چیره شوند به شرط اینکه نگاهشان با دور اندیشی باشد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ۸ سال دفاع مقدس جلوه مدیریت جهادی است تصریح کرد: مدیریت امام و مقام معظم رهبری الگو های پیش روی ماست. شعار مدیریت جهادی شعار «ما می توانیم» است. یک مدیر مصمم تصور کم بودن در مقابل دشمن می کند؟ احساس می کنیم در مقابل تمام موانعی که دشمن ایجاد کرده هیچ کدام را بعنوان مانع نمی شناسیم و می توانیم در تمام عرصه ها توفیق پیدا کرده و الگو شویم.

رئیسی گفت: مدنیت غرب و تمدن غربی مشکل زیاد دارد و امروز عالم بدنبال اسلام عقلانی که پرچمدارش ایران هستند، است.

وی با تاکید بر اینکه باید مقاومت و ایستادگی کرد، افزود: اقتضای جهاد در مقابل دشمن که صف آرایی کرده است «ما می توانیم» است. چطور یمنی ها دشمن را دچار استیصال کرده است و حقیقتا عربستان مستاصل شده است و این الگو برداری از انقلاب است.الگوی «ما می توانیم» امروز باید مورد توجه قرار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است ادامه داد: نوآوری های جوانان ما نگاه به بیرون داشتن بعنوان اینکه مشکلات ما را حل کنند خطاست. با عهدشکنی های دشمن همه بر آن شده اند که مشکل کشور به دست خودمان باید حل شود.