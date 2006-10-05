يك روزنامه اسرائيلي بار ديگر مدعي ديدار محرمانه اولمرت با مقامهاي عربستاني شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين روزنامه مدعي شد كه اين ديدار را شاه اردن و مئير داگان رئيس سازمان جاسوسي اسرائيل(موساد) ترتيب دادند و اولمرت به همراه "يورام توربوويچ" رئيس دفتر خود و غادي شامني يك وابسته نظامي با يك فروند بالگرد شبانه به امان پايخت اردن رفته است.

يديعوت آحارونت همچنين ادعا كرد: به نظر مي رسد اولمرت و مقام هاي عربستاني ياد شده كه اسامي آنها فاش نشده است، درباره

ادامه همكاري بين دستگاههاي اطلاعاتي درباره برنامه هسته اي ايران به توافق دست يافته اند.

گفتني است روزنامه يديعوت آحارونت پيشتر نيز مدعي ديدار محرمانه عبدالله بن عبدالعزيز شاه عربستان با نخست وزير اسرائيل شده بود كه دولت عربستان و رژيم صهيونيستي برگزاري اين ديدار را تكذيب كردند.



رياض با تكذيب هرگونه ديدار ميان مقامهاي سعودي با مسئولان رژيم صهيونيستي، انتشاراين گونه اخبار را در جهت خدشه وارد كردن به موضع عربستان دانسته است كه بر حل عادلانه و فراگير مسئله فلسطين و اعاده حقوق مشروع ملت فلسطين از جمله تشكيل كشور مستقل فلسطين تاكيد مي كند.