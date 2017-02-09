خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش این هفته «یک هفته با کتاب» را با اخبار مربوط به مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال آغاز می‌کنیم. یکی از خبرهای کتاب سال، مربوط به حوزه بین الملل می‌شود و جدا از خبرهای بین‌المللی که انتهای گزارش درج شده اند، در ابتدای آن مرور می شود.

صدور احکام مدیران کمیته های نمایشگاه کتاب تهران و همچنین تشریح روند واگذاری امور نمایشگاه به تشکل های نشر از جمله خبرهای مهم دیگری است که از پی خبر اختتامیه جشنواره کتاب سال می آیند. در ادامه گزارش هم چند خبر داخلی و همچنین چندین خبر خارجی در حوزه کتاب و نشر که این هفته منتشر شده اند، مرور می شود.

در ادامه مشروح گزارش این هفته را می خوانیم:

معرفی برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال

برگزیدگان بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال صبح روز سه شنبه ۱۹ بهمن در آئین اختتامیه این جایزه که با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد، معرفی شدند. در سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال، ۱۱ کتاب عنوان برگزیده و ۴۰ کتاب عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده و در بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال هم ۱۰ اثر حائز رتبه برگزیده شدند.

سخنان وزیر ارشاد در مورد ممیزی کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، با بیان اینکه کمتر از سه هزارم کتاب‌ها در کشور نیازمند ممیزی است، از دستور رئیس‌جمهور برای مذاکره با پدیدآورندگان این کتاب‌ها جهت اصلاح آن‌ها خبر داد.

صالحی امیری در بخشی از سخنانش خود گفت: از مجموع ۶۵ هزار اثری که امسال مجوز نشر گرفته‌اند که حدود ۱۴ هزار عنوان آنها آثار ترجمه‌ای بوده و بیش از ۵۰ هزار اثر هم آثار تألیفی که از این تعداد هم ۴۵ هزار عنوانش، چاپ اول بوده است، تعداد آثاری که در مسیر نظارت و ممیزی قرار گرفته‌اند، آنقدر ناچیز بوده که قابل ذکر نیست؛ به طوری که کمتر از سه هزارم آثار، نیازمند نظارت و ممیزی است.

وی همچنین گفت: تصمیم گرفته‌ایم دیگر اعلام خط قرمز نکنیم، بلکه حتی همین سه هزارم را هم از طریق مذاکره و گفتگو با پدیدآورندگان آثار حل کنیم و آنها به اصلاح متونی از آثارشان که خطوط قرمز را رعایت نکرده‌اند، بپردازند تا همگان با هر فکر و اندیشه‌ای و در آزادی بیان، آثار خود را منتشر کنند.

منتفی شدن حضور برگزیدگان آمریکایی کتاب سال در ایران

اما یکی از اخبار مربوط به پایان جایزه کتاب سال، خبر عدم حضور برگزیدگان آمریکایی این جایزه در ایران بود. نشست خبری سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال عصر یکشنبه ۱۷ بهمن با حضور دبیران این دو جایزه و مدیرعامل خانه کتاب موسسه مجری این جوایز در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

محسن جوادی دبیر علمی این جایزه در نشست خبری مورد اشاره، با اشاره به تحولات بوجود آمده بین ایران و آمریکا پس از دستور رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از ورود شهروندان ۷ کشور از جمله ایران به خاک ایالت متحده گفت: متاسفانه این مسئله برای ما هم مشکلاتی ایجاد کرد و ما از حضور تعداد قابل توجهی از برندگان آمریکایی جایزه جهانی کتاب سال در آئین اختتامیه محروم شدیم.

صدور احکام مدیران کمیته‌های مختلف سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران

روز اول این هفته یک خبر مهم درباره نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد و به موجب آن، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در احکامی جداگانه مدیران کمیته‌ها و بخش‌های مختلف این نمایشگاه را منصوب کرد.

به این ترتیب، صالحی با حکم خود مدیر کمیته ناشران داخلی، مدیر کمیته ناشران خارجی، مدیر کمیته علمی و فرهنگی، مدیر کمیته اطلاع‌رسانی، مدیر کمیته تبلیغات، مدیر کمیته اجرایی و رفاهی، مدیر کمیته پشتیبانی، مدیر کمیته تشریفات، مدیر کمیته مالی، مدیر کمیته امور بین‌الملل، مدیر کمیته حراست، مدیر کمیته روابط عم، مدیر ستاد خبری و رسانه‌ای، رئیس شورای نظارت و ارزیابی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همچنین اعضای شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه را منصوب کرد.

همچنین صالحی در حکمی دیگر نیکنام حسین‌پور را به عنوان مشاور رئیس سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب کرد. مدیران کمیته‌های ناشران داخلی، ناشران خارجی، علمی فرهنگی، اطلاع‌رسانی، اجرایی و رفاهی، پشتیبانی و تبلیغات با معرفی کارگروه منتخب تشکل‌های مجری نمایشگاه (اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و تعاونی اتحادیه‌های ناشران کشور-آشنا) از دیگر افرادی بودند که با حکم صالحی منصوب شدند.

تشریح روند واگذاری نمایشگاه کتاب به تشکل‌های نشر

بعد از خبر صدور احکام نمایشگاه توسط صالحی، خبر دیگری هم درباره این رویداد فرهنگی ادبی کشور مبنی بر سخنان سخنگوی شورای سیاستگذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شد که به موجب آن، همایون امیرزاده، درباره فرآیند واگذاری نمایشگاه به تشکل‌های نشر گفت: پس از مصوبه شورای سیاست‌گذاری درباره نقش‌پذیری تشکل‌های نشر در نمایشگاه کتاب تهران و با بررسی‌های مختلف، ارائه طرح‌هایی در خصوص نحوه واسپاری نمایشگاه به کارگروهی با عنوان «کارگروه تفویض» محول شد.

وی در ادامه متن این خبر اضافه کرد: در این کارگروه گفتگوهای مفصل کارشناسی با حضور رئیس نمایشگاه کتاب و نمایندگان منتخب صنف برگزار ‌شد تا اینکه پیشنهادی از سوی صنف به این کارگروه ارسال شد مبنی بر اینکه امور اجرایی نمایشگاه در اختیار دو تشکل فراگیر کشور (اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت‌ تعاونی ناشران ایران-آشنا) قرار گیرد. این پیشنهاد پس از تصویب در شورای تشکل‌های نشر، در کارگروه تفویض مورد بررسی قرار گرفت.

ورود رئیس‌جمهور به موضوع قاچاق نسخ خطی

شهرام یوسفی‌فر معاون اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگویی که شنبه این هفته با خبرنگار مهر، داشت با اظهار تاسف از خروج برخی اسناد نایاب و کم‌یاب و همچنین نسخ خطی ارزشمند و نفیس از کشور و حراج آنها در آن طرف مرزها، از اختصاص «بودجه‌ای قابل توجه» برای خرید نسخ خطی و اسناد ارزشمند و نفیس به این سازمان باهدف جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور و با دستور رئیس جمهور خبر داد.

وی گفت: اخیراً و در موردی که شخص رئیس جمهور پیگیری آن را انجام دادند و مبلغ قابل توجهی را اختصاص دادند، حالا ما (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) به خریدارهای خوبی تبدیل شده‌ایم و این افراد می‌توانند آن را همین‌جا به فروش برسانند و دیگر به خارج از کشور نبرند.

ابلاغ سند استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نابینایان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی نهاد از تدوین و ابلاغ سند استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نابینایان و کم‌بینایان، ‌ به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور خبر داد.

طبق خبری که روز یکشنبه این هفته درباره نهاد کتابخانه ها منتشر شد، با ابلاغ استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نابینایان و کم‌بینایان، سیامک محبوب مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به ارائه توضیحاتی پیرامون روند تدوین این استاندارد پرداخت

پایان مهلت ثبت‌نام بیمه تامین اجتماعی اهالی قلم

آخرین خبر داخلی این گزارش هم این که، فرصت ثبت نام اهالی قلم برای استفاده از مزایای بیمه‌ تامین اجتماعی روز سه شنبه ۱۹ بهمن به پایان رسید.

برنده گنکور پرخواننده‌ترین کتاب سال فرانسه شد

کتاب برنده جایزه گنکور اثر نویسنده جوان فرانسوی-مراکشی به عنوان پرمخاطب‌ترین کتاب فرانسوی سال ۲۰۱۶ معرفی شد. این خبر از جمله اخباری بود که روز یکشنبه این هفته منتشر شد. به این ترتیب، لیلا سلیمانی نویسنده فرانسوی-مراکشی به لطف کتابی درباره نوزادان و فقر به عنوان پرخواننده ترین نویسنده فرانسوی معرفی شد.

سلیمانی که با دریافت جایزه گنکور در ماه نوامبر مهمترین جایزه ادبی فرانسه را دریافت کرد در این کتاب در عین حال که ترکیبی از تریلر، کتاب روانشناسانه عاشقاقه و داستانی جذاب را ارایه کرده به یک پرستار بچه می‌پردازد که دو بچه‌ای را که از آنها مراقبت می‌کند، می‌کشد.

معرفی پرمخاطب‌ترین نویسنده امسال بریتانیا

یکی از خبرهای بین المللی حوزه کتاب که روز شنبه این هفته منتشر شد، مربوط به معرفی پرمخاطب ترین نویسنده امسال کتابخانه های بریتانیا بود. جیمز پترسون نویسنده آمریکایی برای دهمین سال عنوان پرمخاطب‌ترین نویسنده کتابخانه‌های بریتانیا را از آن خود کرد. جیمز پترسون در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۵ (که از اول تابستان ۲۰۱۵ تا اول تابستان ۲۰۱۶ را در برگرفته) نویسنده‌ای شد که بیشترین کتاب‌های وی را کتاب دوستان به امانت ‌گرفته‌اند.

کتاب‌های پترسون در این سال در مجموع بیش از دو میلیون بار از کتابخانه‌های بریتانیا به امانت گرفته شدند تا خوانده شوند. «دختر در قطار» نوشته پائولا هاوکینز نیز کتابی شد که بیش از همه در این سال به امانت گرفته شد.

آغاز پروسه انتخاب پرفروش‌ترین کتاب روسیه

جایزه «کتاب پرفروش ملی» در سال ۲۰۱۷، هفدهمین فصل خود را آغاز کرد. در فهرست عناوین کتاب امسال، ۵۴ کتاب به عنوان نماینده ادب و هنر، فعالان اجتماعی، دانشمندان، فیلم سازان و روزنامه‌نگاران برگزیده شده است. هر یک از افراد نامبرده در این فهرست برای مسابقه سال یک اثر به نثر با قابلیت تبدیل شدن به اثر پرفروش فکری در زبان روسی تهیه می‌کنند. فهرست بلند ۳۰ ژانویه (دوشنبه ۱۱ بهمن) اعلام شد و فهرست بعدی روز ۱۴ آوریل پس از تصمیم هیات ژوری منتشر می‌شود. روز سوم ژوئن نیز مرحله فینال برگزار می‌شود.

مسابقه «کتاب پرفروش ملی» در سال ۲۰۰۱ راه‌اندازی شده و شعار این مسابقه «از خواب بیدار شدن» است. در سال‌های مختلف لئونید یوزِفوویچ، ویکتور پِلِوین، زاخار پریلِپین، دیمیتری بیکوف، آندره گالاسیموف برندگان جایزه اصلی این مسابقه بوده‌اند. جایزه نفر اول یک میلیون روبل و سایر فینالیست‌ها هر یک ۶۰ هزار روبل است.