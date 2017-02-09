علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا برای افزودن اشخاص حقوقی و حقیقی جدید به فهرست تحریمهای ضد ایرانی اظهارداشت: نگاه ما به تعهدات طرفین، در چارچوب برجام است و نه تنها آمریکا، بلکه مجموعه ۱+۵ متعهد هستند که روند همکاری های بین المللی ایران را چه در حوزه هسته ای و چه در حوزه های بانکی و دیگر عرصه ها تسهیل کنند.

وی افزود: این مواردی که داریم می بینیم، عملاً رویکرد غیرسازنده و منفی دارد و نکته مهم این است که تصمیم دولت آمریکا برای تحریم های جدید، شاید مقابله با دولت ایران تلقی نشود و بیشتر، مقابله با ملت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این مسئله علاوه بر تضادی که با روح همکاری های بین المللی دارد، عملاً خود رئیس جمهور جدید آمریکا را نیز در موضعی قرار می دهد که یک اجماع محکمی در سطح بین المللی علیه ایالات متحده آمریکا شکل بگیرد.

رحیمی با تاکید بر اینکه این اجماع قطعاً به نفع منافع ملی آمریکا نخواهد بود، اظهار کرد: اعتراض های مردمی که در سطح آمریکا نسبت به این قبیل تصمیمات و نیز محدودیت ورود اتباع ایرانی ابراز می شود، شاهدی بر این مسئله است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله نقض برجام محسوب می شود یا خیر، تصریح کرد: همانگونه که تمدید قانون تحریم های آمریکا علیه ایران (ایسا) در کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ بررسی شد، این مسئله نیز باید بررسی شود و پیش از آن نیز در ایران و در هیئت عالی نظارت بر اجرای برجام باید بررسی و مشخص شود که آیا برجام نقض شده است یا خیر.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مجلس نیز نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست و ابتدا در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد کرد و سپس در جریان بررسی گزارش سه ماهه چهارم برجام، این موضوع را نیز مدنظر خواهد داشت.