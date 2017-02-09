خوردن مغزیجات آجیلی ریسک سرطان روده را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان دانشگاه جنا آلمان نشان می دهد مغزیجات آجیلی تاثیر مثبت بر سلامت دارند چراکه موجب فعال شدن سیستم دفاعی خود بدن در سم زدایی از گونه های فعال اکسیژن می شود.

این گونه های واکنشی اکسیژن از طریق اشعه ماوراءبنفش، مواد شیمیایی گوناگون یا متابولیت های متفاوت غذایی تولید می شوند و می توانند موجب آسیب به DNA شوند که در نهایت منجر به ابتلا به سرطان می شود.

با این حال به گفته محققان، مغزیجات آجیلی و مواد موجود در آن، موجب تحریک مجموعه ای از مکانیسم های حفاظتی در بدن انسان شده که مانع از مضربودن این گونه های اکسیژن فعال می شوند.

ویبکه شولرمن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تاکنون ما می دانستیم که مغزیجات آجیلی سرشار از مواد مفید برای قلب و سیستم قلبی-عروقی هستند، یا از چاقی و ابتلا به دیابت جلوگیری می کنند.»

در این مطالعه تیم ما به بررسی تاثیر ۵ نوع متفاوت مغزیجات آجیلی پرداخت: ماکادمیا (فندق استرالیایی)، فندق، گردو، بادام و پسته. مغزیجات به طورمصنوعی در لوله های آزمایشگاه هضم شدند و تاثیر آن بر سلول ها بررسی شد.

محققان دریافتند فعالیت آنزیم های محافظ کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در سلول های درمان شده افزایش می یابد.