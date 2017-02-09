حمایت از شرکتهای دانش بنیان با راه اندازی صندوق شکوفایی ونوآوری

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادقزاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: تشکیل این صندوق در استان از درخواستهای مسئولان کهگیلویه و بویراحمد است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پتانسیل استان در بخش گیاهان دارویی بیان داشت: این وزارتخانه از ظرفیت تولید گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد حمایت می کند.
صادق زاده تصریح کرد: حمایت از ظرفیت گیاهان دارویی موجب ایجاد پیوند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه میشود.
وی اظهار داشت: صنعت و دانشگاه در این استان جوان هستند و برای نهادینه شدن ارتباط میان صنعت و دانشگاه باید تلاش کرد.
صادق زاده ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت را عاملی برای رشد وتوسعه کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت برای افتتاح وکلنگ زنی چند پروژه صنعتی به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است.
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