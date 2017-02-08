همبستگی مردم و علما در پیروزی انقلاب اسلامی بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن انقلاب به میزبانی حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) دامغان ضمن اشاره به نقش روحانیان و مراجع در پیروزی انقلاب، ابراز داشت: امام راحل(ره) یک شخصیت ممتاز و بین المللی و مظهر عزت و قدرت بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عزت و سرافرازی را به ملت ایران هدیه داد و ما امروز از برکات عظیم این انقلاب بهره مند هستیم.

وی با اشاره قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی افزود: امام راحل قدرت‌های شرق و غرب را در هم نوردید و ابهت و قدرت پوشالی آنان را برای همیشه شکست و استقلال و آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد چرا که ایشان با رهبری انقلاب به همه ما یاد داد که نباید وابسته به قدرت های شرق و غرب باشیم و بلکه باید متکی به توان و قدرت داخلی خود بوده و از وابستگی پرهیز کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان با اشاره به اینکه قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران هر روز در حال افزایش است، اظهار داشت: اثر مرگ بر آمریکای ملت ایران در حال نمایان شدن است و نشان این نابودی تدریجی آمریکا به عنوان ابر قدرت جهان محسوب می شود که در وضع نکبت بار قرار دارد، این کشور امروز از جمهوری اسلامی ایران واهمه دارد و می داند که دیگر نمی تواند در مقابل ایران قد علم کند.

نعیم آبادی خاطرنشان کرد: ترامپ رئیس جمهور فعلی و دیگر روسای آمریکا دشمن جمهوری اسلامی ایران و جامعه مسلمان هستند و با تمام توان تلاش کردند که به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند ولی خوشبختانه نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند وناکام ماندند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در تمامی صحنه های انقلاب با تدبیر و هدایت های رهبرانه خود کشور را مدیریت کردند چرا که معظم له تربیت شده مکتب امام (ره) است و ما نیز وظیفه داریم از رهنمودها و فرامین ارزشمند ایشان تبعیت کنیم.

رئیس حوزه های علمیه استان هرمزگان به نقش و جایگاه حوزه های علمیه در تربیت انسان های شایسته و انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت: در اوایل انقلاب و در زمان حیات آیت الله بروجردی (ره) دو هزار نفر در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل علوم حوزوی بودند ولی اکنون و پس از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب تعداد طلاب ما در حوزه های علمیه به ۸۰ هزار نفر رسیده که این امر نشان از برکات عظیم انقلاب اسلامی ایران است.

نعیم آبادی با بیان اینکه حوزه های علمیه در ترویج علوم دینی نقش ویژه ای دارند و این نقش روز به روز در حال تقویت شدن است، تاکید داشت: فرهنگ تشییع به برکت انقلاب اسلامی ایران در حال افزایش است لیکن باید گفت امروزه در کجای دنیا است که پرچم ابا عبدالله الحسین (ع) بر افراشته نشود و نام امیر المومنین (ع) را با حرمت نبرند؟ لیکن این ویژگی نشان از این دارد که تحول و جهشی در اقصی نقاط دنیا برپا است.

وی خاطرنشان کرد: همه ما باید حافظ و پاسدار ارزش‌های دینی و اسلامی باشیم و به خوبی از آن پاسداری و فرهنگ اهل بیت (ع) را بهتر از گذشته در جامعه گسترش دهیم و از سوی دیگر همه باید به علم، تخصص و فنون روز آشنا و برای کمک به رشد و توسعه کشور به کار گیریم.

نماینده مقام معظم رهبری در استان هرمزگان افزود: دانشگاه های ما باید پیوند خود را با صنعت تقویت کرده و زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند.