واکنش شهردار به ایجاد مانع در ورودی زیرگذرها؛ علائم ترافیکی هستند

یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا برای زیر گذرهای های سطح شهر خرم آباد «در» احداث کرده اید اظهار داشت: اینها «در» نیستند، اینها برای بعضی مواقع که زیر گذرها نیاز به نظافت، تعمیرات دارد ایجاد شده، مانند بارش برف که چند روز پیش بارید و لیز شد و همچنین آبگرفتگی صوت گرفت در زیر گذرها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه همچنین اینها برای مرمت، رنگ آمیزی ایجاد شده و چون که مسیرهای این زیر گذرها طولانی بوده نمی توانیم از سیمانی و «نیوجرسی» استفاده کنیم گفت: در این راستا «راه بند» های خاصی ایجاد کرده ایم در مواقع اضطراری از آن استفاده کنیم.

شهردار خرم آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در در زیرگذر تصادفی صورت گیرد آن را می بندیم و دیگر نیازی نیست که از «نیوجرسی» استفاده کنیم و یا چند نفر را آنجا مستقر کنیم گفت: اینها برای اقدامات اضطراری در زیر گذرها در ورودی زیر گذرها مورد استفاده قرار گرفته است.

عیدی بیرانوند در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که این طرح تا کنون در هیچ جای دنیا اجرایی نشده است گفت: اینها «در» نیستند» شما نباید مضحکه کنید، و با هر چیزی طوری برخورد کنید انگار لرستان اتفاق خاصی افتاده است.

وی با بیان اینکه شما باید هوای استان و شهر داشته باشید گفت: به عنوان مثال برف آمده، لغزندگی ایجاد شده ما برویم نیوجرسی بیاوریم؟ ماشین از زیر گذر بالا نمی رفت چکارش باید کنیم؟ نباید حساسیت اینگونه ایجاد کنیم.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه این نظر شما بوده که این اقدام غیر کارشناسی است گفت: شما نظر خودتان را می گوید.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه شما خبرنگاران عادت کرده اید که هر اتفاقی در حوزه شهر رخ دهد شما برای آن داستانی طراحی کنید گفت: اینها «در» نیستند، علائم ترافیکی هستند که در مواقع اضطراری از آنها استفاده شود.

وی بیان داشت: اینها علائم ترافیکی بوده که در مواقع اضطراری از آنها برای راهنمایی مردم استفاده کنیم.

محمد اصلانی معاون عمرانی استانداری لرستان و رئیس شورای ترافیک لرستان در سخنانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ایجاد «در» در ورودی زیر گذرهای خرم آباد از سوی شهرداری اظهار داشت: این اقدام احتمالا برای زمانی بوده که بارندگی باشد و برای مواقع اضطراری شهرداری می تواند اقدامات تامینی انجام دهد اما به صورت دائم هر گونه تغییراتی در معابر، مصوبه شورای ترافیک می خواهد.

وی در ادامه با بیان اینکه دائما نمی توانند زیر گذرها را ببندند گفت: مواقعی که بارندگی داریم و سیلابی رخ می دهد می توان از آن استفاده کرد اما به صورت دائم نمی توان از آن استفاده کرد.

رئیس شورای ترافیک لرستان بیان داشت: شهرداری در مواقعی که بحرانی بوده و خطر ایجاد می شود می تواند مانع ایجاد کند اما در حالت عادی مصوبه شورای ترافیک می خواهد.