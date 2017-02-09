هلند به برجام متعهد است/ تاکید بر گسترش روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکا وزارت امور خارجه که در چارچوب مشورتهای سیاسی به هلند سفر کرده است، با «برت کوندرس » وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو نمود.

وزیر امور خارجه هلند در ابتدای این دیدار با ابراز تاسف از درگذشت آیه الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این ضایعه را به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت .

برت کوندرس با استقبال از گسترش مناسبات دوجانبه تصریح کرد: هلند به برجام متعهد است و علاقمند به توسعه روابط دوجانبه است .

وزیر امور خارجه هلند با اشاره به زمینه همکاری بین دو کشور در حوزه منطقه ای تصریح کرد: تروریسم و موضوع آوارگان موضوعاتی هستند که هلند و اروپا می توانند با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشند .

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار تصریح کرد :جمهوری اسلامی ایران خواستار توسعه مناسبات با اروپا می باشد و ما معتقدیم همکاریها با اروپا می تواند در حوزه های دوجانبه و منطقه ای گسترش یابد . وی در این رابطه به تداوم رایزنیها در خصوص تحولات منطقه از جمله یمن ،افغانستان ،سوریه و عراق تاکید نمود.

تخت روانچی اضافه کرد : همکاریهای بین ایران و هلند علاوه بر حوزه نفت و گاز ،در زمینه ها انرژی های تجدید پذیر و همچنین زیر شاخه های اقتصاد از جمله در بخش کشاورزی می تواند گسترش یابد.