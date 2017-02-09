هفته ششم لیگ برتر فوتسال استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی های هفته ششم لیگ برتر فوتسال استان، پردیس اسفرورین، زیتون طلایی طارم و ایثار آبیک برابر حریفان به برتری رسیدند.

در پایان رقابت های این هفته تیم ایثار قزوین در صدر قرار دارد.

بازی ها بصورت متمرکز در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

نشان نفره کاراته کا استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان رقابتهای کاراته انتخابی تیم ملی، امیر رضا میرزایی در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

میرزایی به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم از شرکت در مسابقه فینال انصراف داد.

این رقابت ها در رشت پیگیری می شود.

باخت تیم سپهرالکتریک در بازی دوم

در بازی دوم مرحله پلی آف لیگ یک والیبال کشور، تیم سپهرالکتریک در کرمان مغلوب بارز کرمان شد.

بازی سوم دو تیم یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

تیپ ۱۱۶ در مسابقات تیراندازی نیروهای مسلح استان شد

در پایان مسابقات تیراندازی نیروهای مسلح استان گرامیداشت دهه فجر در رشته های تفنگ و تپانچه بادی، تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین قهرمان شد.

تیم های تیپ صاحب الامر (عج) سپاه، نیروی انتظامی به ترتیب دوم و سوم را شدند.

در بخش تفنگ بادی محمد حسین فلاحی و مهدی کاظمی از تیپ ۱۱۶ به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و حسین بروجردی از سپاه استان مقام سوم دست یافت.

در بخش تپانچه بادی هم کاکابرار حیدری از تیپ ۱۱۶، امیرحسین آرامش از سپاه استان و علیرضا صمدی از نیروی انتظامی استان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

سوارکاران نونهال استان در جام پدیده سازان

محمد حسین ژاله و سورن احسانی فاخر سوارکاران نونهال استان امروز در مسابقات جام پدیده سازان به میدان می روند.

ژاله و احسانی فاخر در جایگاه دوم و سوم کشور قرار دارند.

اولین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان استان امروز برگزار می شود

این رقابت ها در رشته ایت بال با شرکت ۱۸ بانو گرامیداشت دهه فجر به میزبانی باشگاه بیلیارد ستاره پارس برگزار می شود.

نفرات برتر این مسابقات به تیم های استان دعوت می شوند.