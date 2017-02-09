رهبر انقلاب درگذشت آیت الله حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم پارسا آیة الله آقای حلیمی کاشانی را به بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت میگویم. آن روحانی بزرگوار از نخستین فضلائی بود که هنگام تبعید امام راحل رضوان الله علیه به نجف اشرف به حلقه‌ی علمی ایشان پیوسته و سالها همراه آن رهبر عظیم‌الشأن بودند. پس از انقلاب نیز در مأموریتی دشوار و به‌عنوان نماینده‌ی امام خدمات خود را به انجام رساندند. از خداوند رحیم رحمت و مغفرت و علوّ درجات ایشان را مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه‌ای

۹۵/۱۱/۲۱