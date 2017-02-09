وحید حیدریه به ملوان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حیدریه مدافع کناری پیشین تیم‌های پیکان و پرسپولیس برای گذراندن خدمت سربازی، راهی تیم ملوان انزلی شد تا در ادامه راه، شاگردان مایلی‌کهن را همراهی کند.

وی در با گفتگو با مهر ضمن تائید این خبر در خصوص این انتقال گفت: برای گذراندن خدمت سربازی، راهی تیم ملوان شدم چرا که این تیم در حال حاضر شرایط خوبی دارد و یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می‌شود. امیدوارم که بتوانم در ادامه راه به این تیم کمک کنم تا ملوان نیز بار دیگر به لیگ برتر بازگردد، چرا که این تیم هواداران خوب زیادی دارد.