۱۰۰ هزار بیمار روانی مزمن در کشور شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در گرگان برگزار شد، گفت: سال ۹۶، ۱۴۶ پایگاه اورژانس اجتماعی با هدف پیشگیری از خودکشی، فرزند آزاری، سالمند آزاری و ... در استان های کشور راه اندازی می شود.

وی با اشاره به طرح های پیشگیری سازمان بهزیستی اظهار کرد: اجرای طرح غربالگری شنوایی و بینایی برای بیش از ۹۰ درصد کودکان سه تا ۶ سال کشور انجام شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از اجباری شدن طرح مشاوره پیش از ازدواج با مصوبه مجلس خبر داد و افزود: حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی کشور هستند که سهم گلستان از این آمار ۲.۷ درصد بوده و علت آن هم افزایش ازدواج های فامیلی گزارش شده است.

نحوی نژاد با بیان اینکه برنامه های بهزیستی کیفیت دارد اما کمیت ندارد، افزود: ما برنامه های زیادی برای اجرا داریم اما متاسفانه بودجه لازم را برای به نتیجه رساندن این برنامه ها نداریم.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد معلولین آقا و ۳۵ درصد خانم هستند، تصریح کرد: این معلولان بیشتر معلولان جسمی حرکتی و ذهنی، شنیداری و بیماران روانی مزمن هستند.

نحوی نژاد تصریح کرد: حدود ۱۰۰ هزار بیمار روانی مزمن در کشور داریم که هشت و نیم درصد افراد تحت پوشش بهزیستی را تشکیل می دهند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: دو هزار و ۲۰۰ مرکز غیردولتی توانبخشی در بخش روزانه، شبانه، ویزیت در منزل و ... فعالیت می کنند.

وی گفت: تعداد مراکز غیردولتی گلستان ۷۳ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه امروز با توجه به ایام دهه فجر سه مرکز استراتژیک را در گلستان افتتاح می کنیم، افزود: نخستین مرکز شبانه روزی توانبخشی به معلولان جسمی حرکتی در گنبدکاووس و دو مرکز روزانه خدمات دهی روزانه به معلوان در شهرستان های آزادشهر و مراوه تپه امروز افتتاح می شوند.

یک میلیون معلول پشت نوبت برای دریافت خدمات بهزیستی هستند

نحوی نژاد گفت: سیاست اساسی ما مراقبت خانگی بوده و در حال حاضر یک میلیون معلول پشت نوبت برای دریافت خدمات بهزیستی هستند.

وی تعداد افرادی که از خدمات مراقبت خانگی برخوردار هستند را ۹ هزار نفر عنوان و اظهار کرد: برآورد اولیه ما این است که ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور نیازمند مراقبت خانگی باشند.

نحوی نژاد آمار افرادی که در گلستان از خدمات مراقبت خانگی برخوردار هستند را ۳۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: این امار برای استان گلستان قابل توجه نیست.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ما در حوزه توان‌بخشی ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه لازم داریم که در سال جاری تنها ۵۰ میلیارد آن محقق شده و به ما قول تحقق ۸۵ میلیارد تومانی آن داده شده است.

نحوی نژاد اظهار کرد: تا کنون یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان تجهیزات توان‌بخشی خریداری و بین واجدین شرایط توزیع شده است.

وی در رابطه با بحث توانمندسازی معلولین گفت: ۱۱۰ هزار مرکز نگه‌داری از معلولان داریم که تنها ۱۰ درصد از معلولان در این مراکز و ۹۰ درصد دیگر در خانه‌ها نگه‌داری می‌شوند.

نحوی نژاد اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدید که در سازمان بهزیستی آغاز شده مراقبت‌های موقت است که در همین راستا پنج مرکز مراقبت موقت در کشور راه‌اندازی شده که تلاش می‌شود این تعداد مراکز در سال آینده افزایش یاید.