  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۴

ظریف در جمع سفرای مقیم تهران:

هیچ‌کس نمی‌تواند ایران و ایرانی را تهدید کند

هیچ‌کس نمی‌تواند ایران و ایرانی را تهدید کند

وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید براینکه هیچ‌کس نمی‌تواند ایران و ایرانی را تهدید کند، گفت: انقلاب اسلامی انقلاب صلح‌خواه و امنیت خواه بوده و خواهان ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه  در ابتدای مراسم  دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها و سازمان‌های خارجی مقیم تهران با رئیس جمهور در سخنانی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری بود و بر مبنای اعتماد به مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه برای کلیه نهادهای حکومتی بنا شده است.

وزیر امور خارجه افزود: مردم همواره بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی بودند و به دلیل حضور مردم است که هیچ‌گاه، هیچ‌کس نمی‌تواند ایران و ایرانی را تهدید کند.

ظریف گفت: انقلاب اسلامی انقلاب صلح‌خواه و امنیت خواه بوده و خواهان ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان است و همواره دست صلح ، دوستی و همکاری به سوی همه کسانی که آمادگی احترام متقابل را دارند، دراز می‌کنیم.

کد مطلب 3902553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها