به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ابتدای مراسم دیدار سفرا و رؤسای نمایندگیها و سازمانهای خارجی مقیم تهران با رئیس جمهور در سخنانی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی نفی سلطهگری و سلطهپذیری بود و بر مبنای اعتماد به مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه برای کلیه نهادهای حکومتی بنا شده است.
وزیر امور خارجه افزود: مردم همواره بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی بودند و به دلیل حضور مردم است که هیچگاه، هیچکس نمیتواند ایران و ایرانی را تهدید کند.
ظریف گفت: انقلاب اسلامی انقلاب صلحخواه و امنیت خواه بوده و خواهان ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان است و همواره دست صلح ، دوستی و همکاری به سوی همه کسانی که آمادگی احترام متقابل را دارند، دراز میکنیم.
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