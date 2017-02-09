به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از پیروزی سه بر صفر مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه انتظار نداشتم با این نتیجه مقابل سپاهان به پیروزی برسیم، اظهار داشت: حداقل انتظار ما از این مسابقه، کسب تساوی بود و خوشحالم که بازیکنانم با پیدا کردن شخصیت تیمی خود، پیروز مسابقه شدند

وی با بیان اینکه باید این پیروزی را به هواداران ماشین‌سازی تقدیم کرد، افزود: تیم ما مقابل استقلال، صبا و فولاد هم خوب بازی کرد اما به دلیل مسائل داوری به پیروزی نرسید با این حال، امروز نشان دادیم که با آرامش می‌توانیم خوب بازی کنیم زیرا پیروزی پرگل مقابل سپاهان نشان می‌دهد می‌توان به تیم‌های دیگر هم گل‌های خوبی زد.

سرمربی ماشین‌سازی افزود: ورزشگاه نقش‌جهان همیشه برای من خوش یمن بوده و به نظرم امروز جای بزرگانی نظیر عقیلی، نویدکیا و کریمی در این تیم خالی است و باید حمایت هواداران از این تیم بسیار بیشتر شود اما هواداران نباید دست از حمایت‌های خود بردارند زیرا شرایط این تیم بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتقادی به آنالیز تیم حریف ندارم، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، باید در درجه نخست توانایی‌های تیم خود را حفظ کنیم و پس از آن، به پیروزی برسیم.

کاظمی اضافه کرد: به نظرم امروز نقاط قوت سپاهان بیش از نقاط ضعف این تیم بود و تیم ما با مهار نقاط قوت این تیم، پیروزی را ازآن خود کرد.