پوشش امدادی مراسم ۲۲ بهمن در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کتابدار درباره پوشش امدادی مراسم ۲۲ بهمن در شهر تهران، گفت: ۳۰۰ امدادگر خواهر و برادر این جمعیت، متشکل از نیروهای کادر و داوطلب، نسبت به پوشش امدادی و خدمت رسانی به هموطنان شرکت کننده در مراسم این روز در شهر تهران اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: امدادگران این جمعیت با حضور در ۳۰ پست در نظر گرفته شده در طول مسیر برگزاری این مراسم و با پشتیبانی ۲۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس، یک دستگاه خودروی ارتباطات، یک دستگاه خودروی فرماندهی و ۱۶ خودروی عملیاتی، نسبت به پوشش امدادی هموطنان در این مراسم بزرگ خواهند پرداخت.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران، چادرهای اسکان اضطراری ویژه سالمندان نیز توسط این جمعیت و در طول مسیر برگزاری مراسم در نظر گرفته شده است که به راهپیمایان خدمت رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود دو مرکز خدمات درمانی این جمعیت با حضور پزشکان داوطلب، در میدان انقلاب و آزادی اظهارداشت: در پوشش امدادی این شهرها، ۱۲ دستگاه آمبولانس و ۱۲ دستگاه خودروی عملیاتی نیز پشتیبان عوامل عملیاتی حاضر در مراسم خواهد بود.

کتابدار خاطرنشان کرد: ۱۶۵ نفر از امدادگران کادر و داوطلب این جمعیت، در شهرهای اصلی استان تهران نسبت به پوشش امدادی مراسم بزرگداشت این روز ملی اقدام خواهند کرد.